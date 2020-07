Il brutto nuovo look di via A. Sogliuzzo

Gianni Vuoso | NUOVO LOOK. Via Antonio Sogliuzzo, la strada che unisce piazza degli Eroi ed Ischia Ponte. Intervento sul marciapiede dove sono stati eliminati i pini uccisi dall’incuria di chi avrebbe dovuto salvarli. La piccola squadra di manutenzione del Comune ha provveduto ieri mattina, a sradicare i ceppi che costituivano un pericolo per i pedoni, uno dei tanti pericoli per la viabilità.

Le buche sono state tappate da un velo di cemento. Ben informati dei misteriosi progetti comunali ci dicono che a settembre si mettera’ mano alla sistemazione della strada, forse con altro tratto di pista ciclabile. Non sappiamo con quali piante sara’ adornata via A. Sogliuzzo ma un dato positivo c’e’: il lavoro botanico sara’ affidato all’agronomo Franco Mattera la cui serieta’ e professionalita’ ci tranquillizzano. C’e’ solo da sperare che gli diano la possibilita’ di attuare i suoi vecchi progetti tesi a far germogliare le strade d’Ischia con piante significative, destinate a caratterizzare in modo intelligente il territorio.

Speriamo che il progetto preveda interventi anche in via Pontano i cui marciapiedi presentano da anni, su un lato, ben venti buche, che un tempo accoglievano altrettante piante e sul lato opposto, altre 12, complessivamente per una immagine penosa di degrado e abbandono di una zona frequentata da turisti e residenti che si recano ad Ischia Ponte, e che a causa del dissesto stradale dei cazzimbocchi stravolti dal traffico, appare estremamente pericolosa per il traffico pedonale e per chi vede carrozzine per bambini e carrozzelle per disabili incastrarsi nelle numerose buche.