Il brutto gioco degli scacchi: l’Ucraina la scacchiera, l’Europa la spettatrice. Il commento di Paolo May

Scacchi Il gioco degli scacchi, che, poi, quando al posto dei pedoni ci sono persone vere, donne e uomini, addirittura bambini, non è più un gioco, ma una guerra. Quelle poche volte che ho giocato a scacchi ho tranquillamente perso, ma credo si conoscere le qualità del buon giocatore. Per vincere bisogna avere determinazione e fantasia, ma, soprattutto, memoria e capacità di prevedere e prevenire le mosse dell’avversario.

L’ Ucraina in questa partita non è uno dei due giocatori ma l’innocenza scacchiera, il terreno di gioco e la partita non è iniziata ieri con l’invasione russa. La stanza fu messa in ordine per poter giocare con regole condivide dal Presidente Gorbaciov, cui il mondo deve lo sfaldamento senza troppi danni dell’ex Unione Sovietica. La partita inizia in salita per la Federazione Russa, solo pedoni e qualche cavallo, Re e Regina non si vedono. Nello schieramento avversario, i bianchi, la NATO è il Re, le varie lobbies, prima quella delle armi, sono la Regina, le torri ecc…

Prima mossa: scioglimento del Patto di Varsavia, mangiate una torre ed un alfiere. Fatta: i pedoni neri passano legittimamente nello schieramento bianco con la promessa che mai sarebbero entrati nella NATO. Dal peggio dello schieramento nero, dai servizi segreti, nasce il Re nero, lo scaltro Putin. I pedoni ex neri entrano nella NATO, se entra anche l’Ucraina è scacco matto, ma l’Ucraina è paese amico. Il Re bianco riconosce (e forma) un governo a Kiev suo amico: lo scacco finale quasi completo, se la NATO prende le basi della flotta nera a Sebastopoli o i sommergibili atomici a Balaclave, è matto. A quest9 punto lo Zar si riprende la Crimea con una mossa a sorpresa, seguita da referendum. Salva la Regina e due torri, ma il suo schieramento è ancora accerchiato. In USA viene eletto un cavallo pazzo, questi, probabilmente sostenuto dalle potenti lobbies delle armi, straccia unilateralmente, il trattato che vietava l’impiego di missili in Ucraina sulla frontiera Russa.

Scacco alla Regina nera, fine della partita imminente, i neri sono accerchiati. Pedoni bianchi e neri si distruggono nelle zone autonome dello scacchiere. Povera gente. Bielorussia, altro Paese confinante con la Russia. Le elezioni vengono vinte a sorpresa da un cavallo bianco, una formazione giovane e pulita. La Torre Lukashenko va a rapporto dal Re, che promette appoggio contro il cavallo bianco. Colpo alla testa e il cavallo mangiato, questa parte dello scacchiere ancora sicura, ma lo Zar non si fida delle promesse e dei trattati, immagina che i bianchi vogliano far fuori definitivamente i neri e vincere la partita. Vince chi previene le mosse dell’avversario. Lo Zar pensa che anche l’Ucraina, ex stato cuscinetto ed amico, potrebbe entrare nella NATO, poi attaccare le repubbliche indipendenti e la Crimea, pretendendo la difesa degli alleati, difesa che sarebbero obbligati a darla.

Sarebbe la fine della Russia e tutta l’Europa diventerebbe satellite USA senza bilanciamenti. Lo Zar manda Regina, Torri ed alfieri direttamente al cuore dello scacchiere. Nessun pericolo per i pezzi grossi bianchi perché si trovano su un altro continente. Lo Zar ha tolto l’assedio e con tutti i mezzi chiederà la neutralità dello scacchiere, che mai entri nella NATO e che non rimetta armi di assalto ai confini. Chi ha vinto la partita? Certo le lobbies delle armi queste partite le vincono ancor prima di giocare, e per ora i neri non hanno avuto quello che cercavano. Pareggio. Chi ha perso? Come sempre i pedoni, bianchi, neri, rossi e gialli, ognuno con le sue stupide bandiere, ognuno pensando di difendere una propria patria, ognuno inconsapevole difensore di portafogli e poteri del tutto a lui estranei.

PAOLO MAY