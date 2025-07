Il brodo di polpo

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Dalla stanza vicina ascolto care

voci nel letto dove il sonno accolgo.

Per l’aperta finestra un lume brilla,

lontano, in cima al colle, chi sa dove.

U. Saba, Notte d’estate, 1943

Arturo O’ Liprone affettava

meloni e angurie al crocevia

tra via Roma e via Buonocore a Ischia.

“Arturo taglia e mangia: con 10 lire

mangi, bevi e ti lavi la faccia”.

‘O bror ‘e purp’ è tra gli street food più poveri al mondo. Servita in tazza con una “ranfetella”, un pezzo di tentacolo, è l’acqua di cottura del polpo, con sale e pepe. Tipico dei mercati di Napoli. Dove c’è da secoli. Nei ritrovamenti di Pompei ci sono chioschi con residui di molluschi specie nelle zone mercatali. Perciò non è da escludere che già ne facessero uso. Un piatto povero, semplicissimo da fare: polpi interi da cuocere per un’ora in tantissima acqua bollente e sale e pepe.

Boccaccio nel 1339 racconta che, per la nascita di un bambino, i parenti avevano inviato un polpo alla “puerpera”. Una donna si era occupata di cuocerlo e di preparare il brodo.

Matilde Serao racconta che era tipico vendere in strada il polpo, bollito in pentoloni riempiti di acqua di mare. «Con due soldi si compera un pezzo di polpo bollito nell’acqua di mare, condito con peperone fortissimo: questo commercio lo fanno le donne, nella strada, con un focolaretto e una piccola pignatta» (Il Ventre di Napoli, 1884).

Per Giuseppe Marotta è “il tè del mare” (L’oro di Napoli, 1947). Il carretto di don Gennarino Aprile vende cozze al succo di limone, alici fritte e brodo di polpo. «Don Gennarino non si illudeva di cuocerlo effettivamente, né in tutto né in parte, egli vi dava per due soldi una tazzina di bollente brodo del mostro (un cui solo tentacolo era bastato per riempire la pentola), ravvivata da un pizzico di pepe rosso e da un dado di polipo … circa un quarto della più piccola ventosa».

Cibo inventato per sfamare la miseria.

Oggi Ischia vanta cuochi stellati. Ma la sua storia – quella che molti chiamano impropriamente la sua “identità” – l’hanno fatta persone e cose povere ma belle – che le hanno dato luce – come Arturo e i suoli meloni all’angolo tra via Roma e via De Rivaz, accanto a “Gigino u’ tabbacar”.