Il breve silenzio del dolore | #4WD

Il rombo di una Lamborghini che si spegne nella notte, lungo la A52 all’altezza di Cernadilla, in CastigliaLeón, ha cancellato in un istante due giovani vite: quella di Diogo Jota, 28 anni, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, e quella del fratello minore André, 26 anni, trequartista del Penafiel. Come riportato dall’Ansa, secondo la Guardia Civil, la vettura è uscita di strada alle 00.40 del 3 luglio, probabilmente per lo scoppio di uno pneumatico, si è capovolta ed è stata avvolta dalle fiamme; i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.La notizia ha attraversato i fusi orari alla velocità di un hashtag, ma insieme alle ondate di cordoglio – da Cristiano Ronaldo a Jürgen Klopp – è arrivato il consueto chiacchiericcio a caccia di clic. Molti titoli hanno messo in prima riga il marchio dell’auto – «Lamborghini da 250 mila sterline» – relegando André alle retrovie della cronaca, quasi fosse un macabro dettaglio accessorio. In poche ore il fratello è diventato “il passeggero”, mentre Jota – padre di tre figli e sposato da appena dieci giorni – è stato ridotto al cliché del calciatore “che se la va a cercare”.Basta scorrere X o Instagram per imbattersi nei soliti leoni da tastiera che brandiscono la morale contabile: calciatore superpagato + bolide = irresponsabilità. Nel diluvio di giudizi a portata di like svanisce il contesto: Jota, come racconta il sito di “The Sun”, stava evitando l’aereo per un recente intervento ai polmoni e rientrava via terra, pronto a imbarcarsi su un traghetto da Santander verso il Regno Unito; si dimentica che l’origine più probabile dell’incidente è una gomma difettosa, non certo la cosiddetta arroganza del piede pesante.Il cortocircuito mediatico è evidente: la vita privata di Diogo viene sezionata al microscopio, mentre quella di André evapora tra una riga d’agenzia e l’altra. Eppure il ventiseienne di Gondomar era titolare fisso a Penafiel e sognava la Primeira Liga. Ma la narrazione ha bisogno di un solo volto da mettere in copertina: il resto è cornice. Così il fratello scompare, la moglie Rute resta citata solo per l’abito nuziale indossato il 22 giugno e i tre bambini diventano un dettaglio di colore dietro il valore d’acquisto della vettura.Per cogliere la durezza di questo tamtam basta osservare la sproporzione fra lo spazio riservato ai trofei – Premier League, FA Cup, Nations League, 49 presenze e 14 reti con il Portogallo – e quello concesso alla dimensione umana. Dietro la maglia numero 20 c’era un ragazzo che portava il caffè alla madre la domenica, che organizzava sfide alla PlayStation con gli amici d’infanzia e che, come tanti ventottenni, provava a conciliare allenamenti e pannolini. Dentro quella Lamborghini non c’era la retorica del lusso, ma un semplice viaggio di rientro verso una stagione che non inizierà mai.È in questo stridore fra vita e voyeurismo che la morte di Diogo e André diventa doppiamente crudele. Non solo spegne due carriere e lascia tre bambini senza padre, ma rivela quanta poca compassione resti in un ecosistema informativo capace di monetizzare ogni clic. Il minuto di silenzio chiesto dalla Federazione portoghese prima delle gare di Euro 2025 femminile, così come l’eccezionale autorizzazione ai tennisti di Wimbledon di listare sobriamente a lutto le loro divise, saranno un atto dovuto, ma rischiano di perdersi nel frastuono di chi parla o scrive senza ascoltare. Forse il vero rispetto, oggi, passa dal tornare a chiamare le persone per nome – Diogo e André – e dal concedere al dolore il tempo di un silenzio che, in rete, dura sempre troppo poco. O talvolta nulla. Proprio come il rispetto.Chi crede, piuttosto, preghi per le anime di quei due ragazzi e per le loro famiglie distrutte.