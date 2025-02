Il Bologna entra in zona Europa, Como battuto 2-0

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un ottimo Bologna supera il Como per 2-0 ed entra in zona Europa. Sono le reti di De Silvestri nel primo tempo e di Fabbian nella ripresa a indirizzare la sfida in favore dei padroni di casa. Grazie a questa vittoria, il Bologna sale così a quota 37 punti in classifica, raggiungendo la Juventus al quinto posto. Il Como resta invece in sestultima posizione, con 22 punti all’attivo e con due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopo nemmeno due minuti, Butez deve alzare sopra la traversa una punizione insidiosa di Lykogiannis. Il portiere francese si salva nuovamente al 14′, quando Lucumi centra in pieno la traversa su un’incornata nata da un corner calciato ancora da Lykogiannis. I rossoblù giocano meglio e al 25′ passano meritatamente in vantaggio. Il solito Lykogiannis pennella un cross al bacio dalla sinistra sul quale si avventa capitan De Silvestri, che di testa trafigge Butez per l’1-0. Al 38′, Fadera commette una ingenuità clamorosa protestando vistosamente con l’arbitro in due occasioni nella stessa azione. Il direttore di gara lo ammonisce per due volte nel giro di pochi secondi e lo manda anzitempo negli spogliatoi, con gli ospiti costretti a giocare in inferiorità numerica per il resto dell’incontro. Pochi istanti prima, gli uomini di Italiano aveva sfiorato il raddoppio con una traversa colpita da Dallinga. La prima frazione si chiude sull’1-0. Il primo squillo dei lariani arriva al 6′ della ripresa, quando Diao rientra dalla sinistra saltando Moro e va al tiro con il destro da fuori area, con la palla che sfila di poco alla destra del palo. Gli emiliani tornano ad attaccare e al 21′ firmano il 2-0. Dominguez apre per Miranda, che dalla sinistra crossa al centro verso Fabbian, il quale si inserisce con i tempi giusti e batte al volo Butez con il destro per il 2-0. La squadra di Fabregas si rivede cinque minuti più tardi, quando Skorupski devia in corner un mancino insidioso del neo entrato Ikonè, arrivato in gruppo nelle scorse ore dalla Fiorentina. La neopromossa va vicina al 2-1 al 35′, quando Moro rischia l’autogol con un colpo di testa che si stampa sulla traversa al termine di un’azione nata da un cross dalla destra di Strefezza. In pieno recupero c’è ancora spazio per una grande parata di Skorupski su una punizione dal limite di Nico Paz. Sarà l’ultima emozione del match.

