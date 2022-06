Il bis di Dionigi ed Enzo. Ischia e Barano promuovo gli uscenti: va tutto bene…

Gaetano Di Meglio | foto franco trani | Eravamo abituati a campagne elettorali al “sangue”. Combattute e vere. Avevamo dimenticato la prima elezione di Francesco Del Deo al primo mandato e ci eravamo emozionati e, forse, coordinati male con il doppio ballottaggio di Forio e Lacco Ameno e con l’elezione a sorpresa di Irene Iacono. Pensavamo che le elezioni dovevano essere tutte così, voto su voto e, forse, con un turno di ballottaggio. E, invece, il comune di Ischia si è trovato a fare i conti con la sua crisi di identità e con la sua malattia di stare tutti dalla parte del vincitore.

Nel 2017 andarono alle urne 12.361 elettori per il 70,26%. Ieri, invece, si è recato nelle 18 sezioni del comune di Ischia solo il 63,66. Una percentuale in scia con l’andazzo nazionale e, in qualche modo, segnato anche dalla mancanza di partecipazione politica. Una partita già vinta, come quella di Barano (cinque anni fa e ieri) che non emoziona e che lascia passare anche il sentimento di partecipazione alla scelta del proprio governo. Una disaffezione alla politica che, però, fa pendant anche con l’unico turno elettorale imposto dall’elction day domenicale (e molti non hanno voluto spingere sul doppio impegno). Ma questa doppia elezione, questa doppia riconferma, Enzo Ferrandino a Ischia e Dionigi Gaudioso a Barano ci consentono di ragionare poco. C’è poco da dire: oggi hanno vinto.

Ha vinto quel sistema politica e quell’isola che ama certi privilegi e che si adagia su un sistema politico che non riesce ad eccellere in innovazione e modernità.

Ma viviamo in una nazione che riconosce al popolo la sovranità nelle decisioni. Il popolo ha deciso.

Come? Lo vedremo tra cinque anni, nel frattempo facciamo i conti con quello che viene fuori dalle urne.

Consigli comunali approvati e riconfermati in toto. Purtroppo, la macchina dello spoglio ischitano non ha brillato per efficienza e capacità e mentre andiamo in stampa siamo costretti a pubblicare dati parziali e non ufficiali. Alle 21.33 di lunedì, mentre scriviamo questo articolo, le sezioni completate erano 7 su 18.

I dati ufficiosi e i trend, però, ci consentono di dire che i due consigli comunali cambieranno poco. Continuare a ragione sull’assenza di una squadra è inutile. Così come dirci che le candidature velleitarie e arroganti come quella di Gennaro Savio non sono un bene per nessuno. Anzi sono un danno perché, purtroppo, con la loro base populista e demagogica inquinano. Ischia avrà 16 consiglieri di maggioranza e la vera battaglia sarà quella della convivenza. Certo, se ci pensate Enzo Ferrandino ha fatto le prove nell’ultimo anno. Diciamocelo, non cambia nulla. Cambiano solo gli equilibri e si azzerano certe posizioni…