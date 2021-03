Il bilancio non è importante. E’… | #4WD

Se la sfortuna continua ad accanirsi sulla rosa del Napoli, con l’infortunio che terrà fuori Ghoulam per altri cinque mesi (se tutto va bene), è bene ricordare che oggi si sta rimpiangendo la perdita di un calciatore sì appena ritrovato, ma che prima delle ultime tre gare era stato posto nel dimenticatoio assoluto da Mister Gattuso.

E se il risultato di ieri tra Inter e Atalanta ha fatto gioire i tifosi più superficiali, dall’altra quelli un tantino più attenti non possono fare a meno di ricordare che ci aspetta un ciclo di tre partite a dir poco impegnative, che andranno affrontate con le stesse incertezze tattiche e interpretative di ogni singola partita, quelle stesse che stanno caratterizzando il sottodimensionamento della classifica del Napoli, insieme ad un organico che continuerà a dimostrarsi insufficiente per un cammino lineare verso l’unico obiettivo rimasto: la qualificazione in zona Champions.

L’ennesima immagine del terzino franco-algerino da un letto d’ospedale all’uscita dalla sala operatoria è lo specchio fedele di una squadra apparentemente inconsapevole di essersi ridotta ai minimi termini di autostima e di resilienza; che vince con Benevento e Bologna per manifesta superiorità ma non sa accettare, gestendolo al meglio, il regalo del Sassuolo a Reggio Emilia; che cerca di risalire la china nei limiti delle sue possibilità ma che dimostra, alla prima avversità, l’incapacità di reazione tipica di chi non riesce proprio a scrollarsi di dosso il rimpianto per quanto ha banalmente gettato alle ortiche in situazioni tutt’altro che fuori dalla sua portata.

A poco serve far finta che tutto va bene, andando in ritiro con la squadra e ostentando chissà quale armonia nell’ambiente. A quelli come me è tutto chiarissimo: o si centra il quarto posto, oppure Koulibaly e qualche altro saranno accontentati per approdare ad altri lidi, fare cassa quanto basta e abbassare il monte ingaggi. Perché il bilancio è l’unica cosa che conta!