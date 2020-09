Il bidet degli eroi | #4WD

Lo so! Adesso mi ritroverò contro un’altra decina di addetti ai lavori interessati alla sua realizzazione. Ma come si fa a non commentare e, di conseguenza, a non puntare il dito contro quell’insignificante sottospecie di bidet che da ieri domina la scena di Piazza degli Eroi?

Successe la stessa cosa con Giosi Ferrandino in Piazzetta San Girolamo, quando la tipicità di quel luogo caro all’infanzia di molti di noi venne brutalmente violentata con una sorta di “esplanade des invalides” in salsa nostrana, col dominio postumo dell’enorme gazebo del Gran Caffè Vittoria, i cui risultati funzionali ed estetici sono tuttora sotto gli occhi di tutti. E purtroppo oggi la storia si ripete, insieme al cognome di un sindaco diverso dal suo predecessore ma uguale anche nella capacità di intestardirsi in progettualità che oltre ad essere di dubbio gusto, risultano inutili, antieconomiche, illogiche e fuori luogo.

Vedete… se da una parte la delocalizzazione dei taxi e dell’edicola potrebbe rappresentare una scelta discutibile ma ascrivibile alla strategia di abbellimento dei luoghi dell’amministrazione in carica e al suo diritto di farsi giudicare al termine del proprio mandato per questa come per altre decisioni, risulta invece inutile sforzarsi a trovare un motivo che possa giustificare un intervento del genere. E non solo perché totalmente avulso dallo stile e dalla tradizione locale, ma perché rappresenta il più classico dei “vorrei ma non posso”, specie dopo ipotesi di varia paternità che ventilavano in quello stesso posto sculture di Pomodoro, Maraniello o dello stesso De Angelis, pronte a rappresentare degnamente il restyling di una piazza e la voglia d’innovazione di una comunità sempre più ignorante e cloroformizzata dall’insipienza degli amministratori che lei stessa porta in auge.

Vi prego! Che qualcuno mi spieghi che senso ha tutto questo. E, magari, quando potrà mai avere fine. O non ne avete ancora abbastanza di certi “eroi”?