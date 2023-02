Il bicchiere del Governo | #4WD

Ho visto sul profilo Instagram del Ministero del Turismo l’immagine di un maxi-cartellone (non ricordo se a Roma o a Milano) della campagna #thisisischia con una foto di Sant’Angelo a tutto formato.

Da tecnico della comunicazione avrei qualcosina da ridire sulla qualità dell’impaginato e della riproduzione, ma devo dire che ha avuto in me il sopravvento l’emozione di vedere la mia Isola protagonista di un messaggio propedeutico a quel rilancio che tutti noi, più o meno ardentemente, aspettiamo in vista della stagione turistica 2023 e i cui effetti, purtroppo, ancora non si avvertono.

Non sono a conoscenza delle effettive risorse che il dinamicissimo Ministro Santanchè è riuscito a investire, tramite l’Enit, in questa campagna. So solo che mai, nella nostra storia, un Governo nazionale è riuscito a concentrare a favore della nostra Isola così tante risorse dopo un evento calamitoso come quello del 26 novembre scorso. Lo stesso Decreto Ischia, personalmente, mi lascia positivamente sorpreso sia per i finanziamenti stanziati sia per l’incredibile fattività del gruppo di lavoro guidato dal Commissario Legnini.

Per carità, i famosi ottantacinque milioni non sono certo risolutivi al cento per cento; così come, con tutta probabilità, non lo sarà la forza della campagna della Santanchè. Ma vedere il bicchiere mezzo vuoto dinanzi ad un’evidenza senza precedenti e, come se non bastasse, arrampicarsi sugli specchi alla grillina maniera come chi, pur di trovare una pagliuzza nell’occhio di Giorgia Meloni, ha ben pensato di accusarla per non essere venuta ancora a Ischia così come aveva promesso il giorno dopo la frana, mi sembra un agire meschino e fuori luogo.

Sarò anche di parte, ma credo che quanto fatto per Ischia dall’esecutivo di centrodestra in carica può essere annoverato senza alcun dubbio tra i già tantissimi risultati ottenuti in soli cento giorni di governo, nella consapevolezza che senza bacchetta magica è inutile far promesse pur sapendo di non poterle mantenere.

Ora, però, rimbocchiamoci le maniche anche noi!