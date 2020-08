Il Barano «ufficializza» Di Meglio

Giovanni Sasso | Ufficializza la conferma dell’allenatore e strizza l’occhio ai rinforzi per la nuova, impegnativa stagione in Eccellenza. Il Barano Calcio da una decina di giorni è molto attivo. Una volta stabilite le nuove cariche societarie, con Massimo Buono che ha preso il posto dello storico presidente Giosi Gaudioso e con Giuseppe Caruso a sovrintendere tutta l’attività, mercato compreso, il Barano ha mosso i primi passi per non farsi trovare impreparato in vista della nuova avventura nel massimo campionato regionale. La preparazione inizierà il 31 agosto e dunque, rispetto agli anni scorsi, si avrà qualche giorno in più a disposizione per completare la rosa. Ma veniamo alla notizia del giorno che è il rinnovo dell’accordo con Gianni Di Meglio, già per altro confermato dallo stesso Gaudioso all’indomani della notizia della permanenza del Barano in Eccellenza. Una scelta nel segno della continuità.

Per come si stava comportando la squadra nella parte finale della passata stagione, un cambiamento non avrebbe avuto senso.

«L’A.s.d. Barano Calcio comunica agli organi di informazione ed agli appassionati la riconferma, anche per la stagione 2020-21, di Giovanni Giuseppe Di Meglio (Ischia, 11 aprile 1975) alla guida tecnica della prima squadra – si legge nel comunicato del club collinare –. La riconferma è la naturale conseguenza dell’ottimo lavoro svolto nella passata stagione dal tecnico. Tornato sulla panchina bianconera nello scorso ottobre dopo la prima esperienza iniziata nella stagione precedente (subentrò nel febbraio 2018 al precedente tecnico), mister Di Meglio, unitamente al suo staff tecnico, ha ben valorizzato i giocatori presenti in organico e conquistato la quindicesima posizione in campionato, la quale ha permesso al Barano Calcio di preservare la partecipazione al campionato di Eccellenza. L’A.s.d. Barano Calcio comunica, altresì, che il ruolo di Viceallenatore sarà ricoperto da Ciro Mennella. Domenico Esposito si occuperà dei portieri. Valerio Balestriere sarà il Massaggiatore mentre il ruolo di Team Manager sarà ricoperto da Veronica Di Meglio. A mister Di Meglio ed al suo staff la società augura buon lavoro e formula un sincero in bocca al lupo in vista della stagione 2020-21». Dunque conferme anche per il “pozzetto” bianconero, usando un gergo velistico, che si conosce bene e nel mondo del calcio si sa che l’affiatamento è una componente molto importante.

MERCATO – Ritornando alle notizie di mercato, sembra fatta per il ritorno a certi livelli di Gianni Conte, centrocampista offensivo con trascorsi professionistici con l’Ischia. Tra i confermati, l’attaccante Arcamone e Conte. Per la mediana, si parla di un calciatore che nelle stagioni passate ha indossato la maglia del Real Forio e del Lacco Ameno. Nel frattempo, la società è vicina alla soluzione del problema-portiere, sorto all’indomani della richiesta dell’Ischia per Di Chiara. Il ragazzo è stato tranquillizzato, alla fine si accaserà in gialloblù, ma prima del trasferimento ufficiale, il Barano vuole tesserare un degno sostituto.

ACADEMY COL MONZA!

Dopo anni di collaborazione con l’Empoli, l’Academy del Barano cambia. Infatti, nei giorni scorsi è stato siglato un accordo con il Monza, che sta allargando il proprio raggio d’azione, avvalendosi di uno staff di tecnici e osservatori di primissimo piano. Neopromossa in B, la società che fa capo a Berlusconi e Galliani è assai ambiziosa e sta investendo nella ricerca di talenti anche nel Centro-Sud. Dunque il settore giovanile bianconero passa nel raggio d’azione “berlusconiano”. Una battuta è doverosa: ma adesso chi glielo dice al professore Gaudioso?