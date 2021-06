Il Barano mette i gioiellini in vetrina

La prima squadra può attendere ancora qualche altro giorno. E’ tempo di stage e provini per i gioiellini del Barano Calcio che nei giorni scorsi sono stati visionati dagli osservatori di società professionistiche.

Ad Avellola, centro sportivo del Benevento, i classe 2007 Fabiano Silvitelli e Giovanni Castaldi hanno svolto un provino con i pari età di altre società sotto gli occhi di Puleo (d.s. del settore), Grasso e Imparato (responsabile scouting), massimi esponenti del settore giovanile sannita che da qualche anno è tra i più organizzati del Centro-Sud. Sia Silvitelli che Castaldi hanno ben impressionato tanto che il presidente Massimo Buono mercoledì li dovrebbe accompagnare a Frignano dove si svolgerà un torneo con Foggia, Juve Stabia e Agorà. «Ci saranno diversi osservatori per visionare i nostri ragazzi», sottolinea Buono. A mettersi in evidenza anche il 2006 Alessandro Balestriere che ha dato dimostrazione delle sue capacità nel secondo stage della Cavese. Buono, Iaccarino e lo stesso Balestriere si sono ben comportati in un precedente provino con la società matelliana che è intenzionata a rivedere all’opera i tre giovani bianconeri. «Si stanno aprendo diversi spiragli, stiamo raccogliendo i primi frutti di un lavoro iniziato quasi sei fa – sottolinea Buono –. Prima di mandare un nostro ragazzo in una società del continente, valutiamo tutte le situazioni. Di sicuro nessuno dei nostri giovani andrà allo sbaraglio. Al momento noto che il Benevento per serietà e organizzazione è al top». Sui rapporti col Monza? Abbiamo un bellissimo rapporto – assicura il presidente – purtroppo il Covid ha rallentato di molto l’attività ma sono già in programma alcune amichevoli e visite dei tecnici e di nostre rappresentanze in Brianza».

PRIMA SQUADRA IN STAND-BY

Dopo l’annuncio di Gianni Di Meglio di lasciare la panchina della prima squadra, in casa Barano non ci sono novità. Appena terminerà la stagione con i provini del settore giovanile, Buono riunirà la dirigenza per fare il punto della situazione e dettare le linee per la prossima stagione che dovrà essere improntata in una organizzazione migliore. L’argomento prioritario sarà comunque l’ingaggio di una nuova guida tecnica. Un ritorno di Giovanni Iovine non è da escludere così come la soluzione Isidoro Di Meglio.