Il 2022 è alle porte: quali saranno i trend dell’interior design?

Mancano ormai poche settimane all’inizio del 2022, e per chi ha in mente di comprare o ristrutturare casa può essere utile conoscere le tendenze del prossimo anno in materia di interior design. Per esempio, la comunione con gli elementi afferenti al mondo della natura e in generale il ritorno alla semplicità saranno due tratti distintivi dei nuovi modi di arredare: anche per questo motivo si farà sempre più significativo l’uso di materiali sostenibili, mentre le tonalità cromatiche privilegiate saranno proprio quelle che rievocheranno gli ambienti naturali.

Milani Home e l’arredamento per la casa

Quali colori privilegiare

I mobili beige saranno un must nel 2022, che sarà un anno caratterizzato da tonalità calde e capaci di trasmettere il massimo comfort possibile. Lo scopo, infatti, sarà quello di regalare agli spazi un’atmosfera rilassata e all’insegna della familiarità. Oltre al color ocra, che per altro potrà essere declinato anche nella variante bronzo e in quella cannella, non potrà mancare un grande classico come il verde, ideale per uno stile country che rievochi i boschi e la serenità offerta dalla natura. Ma al di là dei deserti ocra e delle foreste verdeggianti, ecco che il blu tornerà a far capolino, magari per un piacevole effetto di contrasto con il legno e con il bianco, grazie alla sua straordinaria capacità di rilassare.

La sostenibilità

Sostenibilità sarà la parola chiave a cui attenersi per le scelte di arredamento dei mesi a venire, e questa tendenza si rifletterà nei materiali che verranno privilegiati. Molto apprezzati saranno, per esempio, la pietra, il legno e il vetro. Si tratta di soluzioni che hanno non solo il pregio di essere sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche quello di poter essere personalizzati con grande facilità.

Come arredare la cucina

Innovazione e relax, invece, dovranno essere le caratteristiche peculiari dell’arredamento della cucina. In particolare, la cucina con isola o con penisola sarà la soluzione da preferire, per la sua capacità di garantire convivialità grazie all’unione di diversi ambienti: insomma, un trucco in apparenza semplice ma efficace per avere più spazio disponibile. La componente minimal sarà evidente ma potrà essere declinata in versione industrial, per esempio per mezzo del ricorso a materiali come l’acciaio, il rame o il bronzo, oltre al vetro a cui si è già fatto riferimento in precedenza.

Le camere

E per la zona notte? Come sempre, ogni dettaglio deve essere studiato per offrire relax e conciliare il riposo. Quindi, nella stanza da letto degli adulti ci vogliono colori tenui che spaziano dal grigio polvere al beige, passando per il sabbia, meglio se abbinati a mobili ricercati che rievocano la filosofia hygge e lo stile nordico. Nella cameretta dei bambini, invece, si può azzardare con tonalità più accese, quali il giallo senape, l’arancione e il rosso. Per una volta si può dire addio alle fin troppo tradizionali cromie pastello, mentre per quanto concerne i materiali si può puntare sul legno chiaro. Anche in questo caso, una scelta naturale e sempre elegante.