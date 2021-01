Il 2020 in 41 nomi e cognomi. Un anno attraverso i suoi protagonisti

Abbiamo messo in ordine alfabetico i nomi e i cognomi di quelli che sono stati i protagonisti di un anno. Protagonisti senza cariche politiche, ovvero, quelli eletti affinché si prendano cura di tutti noi.

Alberto Capuano, giudice del Tribunale di Ischia, coinvolto in una complicata vicenda giudiziaria è stato al centro dei riflettori per tutto il 2020. Tra arresti….

Andrea Meloni è stato il comandante del porto di Ischia fino al mese di settembre 2020. Una direzione a metà tra militare e politica. Ispiratore e “navigator” della sgangherata amministrazione di Ischia è riuscito a creare un sistema di pre-imbarco. Una rivoluzione portata avanti con armi “analogiche” mentre il mondo si muove in modalità “digitale”.

Angelo Scaccino camminava sulla Variante Lacco –Fango mentre Francesco Piro rientrava a casa. L’uomo è stato travolto, investito e ucciso sul ciglio della strada.

Antonio Patalano, giovane professore del Telese di Ischia viene ritrovato senza vita ai Frassitelli dopo una notte di ricerche.

Antonio Pinto, anima e mente della rinascita del porto Cala degli Aragonesi, porta la bandiera blu sull’isola d’Ischia dopo anni di assenza. Un primato per la qualità offerta dall’approdo privato nel porto di Casamicciola Terme

Carlo Schilardi. Commissario alla ricostruzione del terremoto del 2017, è l’icona di uno stato che non riesce a risolvere i problemi dei suoi territori. Schilardi lotta tra i disastri della politica locale e le sue scelte sbagliate da un lato e dall’altro, con uno Stato composto e rappresentato dalla peggiore selezione parlamentare degli ultimi anni. Resta bloccato tra macerie, leggi ridicole e una serie infinita di ordinanze.

Celestino Iacono, nonostante venga confuso spesso con il cugino omonimo, lui è quello buono. Protagonista già nel dopo terremoto del 2017 con il suo Hotel Michelangelo, in piena pandemia ha sposato l’azione di crowfunding di Fedez e della Ferragni e ha raccolto oltre 100mila euro in favore dell’Ospedale Rizzoli. In epoca 2.0, è la raccolta di fondi che ha avuto maggior successo negli ultimi anni.

Ciro Di Gennaro è il primario del reparto di Medicina del Rizzoli a cui è toccato gestire l’emergenza Covid sull’isola. Un lavoro lungo le difficoltà, tra litigi personali (anche fisici) con i colleghi che gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Responsabile di molte disavventure sanitarie e anticontagio, Di Gennaro oltre ad aver oliato in maniera discriminante e offensiva il circuito della stampa, verrà ricordato non come un’eccellenza della nostra sanità. Come dall’inizio, una presenza estranea e urticante.

Claudio Picconi è stato il primo caso noto di positività al Coronavirus. Neanche la morte lo ha difeso da una indegna campagna di stampa che lo voleva come untore insieme ad una famosa “messa zero”. Una vergogna senza fine che non passerà mai!

Domenico Savio ha smesso la sua battaglia contro il sistema, contro il potere e contro le ingiustizie il 9 marzo. Aveva 80 anni quando ha smesso di scrivere per un mondo diverso. Giornalista, fondatore e segretario generale del Partito Comunista italiano marxista-leninista è stato protagonista di una lunga stagione di battaglie politiche di sinistra.

Don Angelo Iacono, parroco per oltre 40 anni della Parrocchia di S. Marie delle Grazie di Serrara è morto a nel mese di novembre per Covid. Un contagio che tenuto la comunità parrocchiale col fiato sospeso per giorni, sia per le sue condizioni di salute sia per conoscere l’esito della diffusione del covid.

Don Antonio Angiolini è il Parroco del Buon Pastore che erra stato allontanato, per una sorta di corso di recupero al Nord Italia. Torna nella “sua” parrocchia del Buon Pastore e celebra in streaming dopo mesi di assenza

Don Pasquale Sferratore. Il parroco di Monterone è volato in cielo il giorno del suo compleanno, il 2 novembre. La sua mancanza e il vuoto sono davvero difficili da misurare. Ci lascia, però, l’esempio di una vita vissuta in maniera piena, sincera, senza maschere.

Edoardo Petti Un “ischitano” alla regia di Hammamet, è tra i professionisti del settore più ricercati del momento. Nel suo ruolo di collaboratore alla regia del prestigioso e discusso film “Hammamet”, Edo Petti, figlio del noto Sandro, ha reso più che riconoscibile la sua “impronta”.

Elena Leonessa, come presidente dalla Fondazione Leonessa continua la sua azione filantropica. Dopo il dono di diverse attrezzature mediche all’Ospedale Anna Rizzoli (un ecografo, un bisturi per la colonscopia e due holter) ha portato avanti il primo vero esperimento di inserimento lavorativo sul quale puntare. La “Leonessa’s Classes” ha visto protagonisti 6 giovani diplomanti dell’Istituto Telese impiegati come tirocini formativi retribuiti presso le cucine stellate di Nino Di Costanzo e di Pasquale Palamaro dopo aver lanciato a febbraio 3 borse di studio per giovani laureati alla Luiss di Roma.

Elisabeth Calise, da Forio al Roof di Sanremo. Con “Casa Sanremo” Elisabeth è tra i protagonisti di un evento satellite del grande Festival musicale targato Rai ed è la tutor di giovani talenti che hanno modo di esibirsi su palcoscenici molto ambiti, sia durante il periodo del festiva di Sanremo ma anche d’estate con il tir degli spettacoli Rai.

Emanuele D’Abundo oltre ad essere l’armatore della Medmar, è il presidente della “nuova” Ischia Calcio. Con il piglio preciso dell’imprenditore il “presidente” D’Abundo vuole realizzare un sogno che vale la pena condividere:vedere vincere un’Ischia tutta ischitana.Quanto fatto fino ad ora dice che ha ragione lui. Dopo un emozionante campionato di Promozione, sempre in vetta, anche il piccolo tratto di strada in Eccellenza ha visto l’11 ischitano al massimo. Siamo sulla buona strada.

Emiddio Calise è il papà dello storico Bar Calise. Ha scritto la storia della nostra isola, ha accolto quasi tutti i nostri turisti degli ultimi 60 anni e rappresenta una lunga storia imprenditoriale. Una storia che, però, si avvia lenta al capolinea. L’età, la crisi economica e qualche scelta sbagliata ora pesano come un’ombra nera su questo tramonto.

Gabriele Trani è l’ingegnere meccanico che fa parte del team che ha realizzato, nel Principato di Monaco, il satellite OSM-1 CICERO che raccoglierà che dati meteorologici molto importanti per futuri studi sul nostro pianeta

Gennaro Cibelli è un direttore di macchina di Procida ed è rimasto bloccato in Cina durante la pandemia da Coronavirus. Era il 4 febbraio quando..

Gianni Buono è stato sindaco di Ischia dal 1994 al 1998 ed è stato stroncato dopo una lunga battaglia contro il Covid. Durante il suo ricovero, anche se si era negativizzato, Buono ha avuto bisogno del famoso sangue superimmune che tanto fa discutere ancora oggi in tempo di vaccino

Gianpaolo Buono è il presidente degli Avvocati dell’isola d’Ischia e, oltre alla sua battaglia per la giustizia, è stato il primo ischitano a rendere nota la sua positività al Covid-19. Prima di lui una indegna “colonna infame” e caccia all’untore.

Gino Iacono è il figlio di Franco, patron di Pietratorcia però è diventato icona di questo 2020 per aver continuato ad insegnare ai suoi allievi durante il ricovero per Covid dall’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Mattarella lo ha insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.

Giovanna Botteri, Giornalista dell’Anno del Premio Ischia di Giornalismo; ha raccontato l’evento che ha cambiato le nostre vite dal suo epicentro con professionalità e misura, venendo criticata per i capelli non curati ed il modo di vestire dimesso. Ha riportato Ischia sui media nazionali ma sopratutto ci ha ricordato che la serietà e sobrietà sono ancora valori che fanno la differenza.

Giovanni Martusciello dopo una lunga carriera da calciatore, nel 2020, è stato il primo ischitano ad aver vinto uno scudetto di Serie A. Certo, con la Juventus sembra tutto discutibile, ma il tricolore sul suo petto nessuno glielo può più togliere.

Giulia Trani, 14 anni, ha dato alle stampe il suo primo romanzo intitolato “Fonsinè”. Persa nel magico racconto della storia d’amore della sua anziana vicina di casa, nonna Alfonsina, la giovane trasferisce nel romanzo le sue emozioni e la voglia di ricerca del passato dell’isola in cui vive.

Giuseppe Magaldi. Presidente dell’associazione Radici è stato l’ultimo “signore del Torrione”. Il museo di Forio, dopo anni, è tornato ad essere protagonista di una grande stagione di arte. Musicisti, scultori, pittori, fotografi e scrittori, locali e non, hanno trovato la loro casa a Forio.

Ilaria Chiocca, è il più giovane Magistrato della nostra isola. A soli 29 anni ha superato brillantemente l’esame in Magistratura al suo primo tentativo.

Lorenzo Sirabella è un giovane pizzaiolo di origini ischitane che si sta facendo largo in un settore sempre più combattuto, anche a colpi di comunicati stampa. Lorenzo è bravo e talentuoso ma è anche un ragazzo sensibile e generoso. Ha regalato farina e cibo e la sua opera alle associazioni ischitane caritatevoli, ne sentiremo parlare non solo per le sue pizze.

Lucia Del Sole è stata una mamma forte, coraggiosa, eroica. E’ morta il 9 gennaio, a Cavallaro, di sera. Era in auto con il figlio. Una morte immediata, senza possibilità di scampo.

Marco Valentini è il Prefetto di Napoli. Una figura istituzionale che dopo aver esposto al pubblico ludibrio i nostri sindaci annullando la vergognosa ordinanza che chiudeva i confini isolani nei primi giorni del Covid è stato più volte protagonista delle scelte che hanno caratterizzato la nostra isola. Stucchevole strumentalizzazione del Prefetto, ad esempio, è stata quella del sindaco Pascale durante la campagna elettorale per il ballottaggio che gli chiedeva di correggere il risultato del voto.

Maria Rosaria Capobianchi, procidana, è la dottoressa dello Spallanzani che a Marzo ha isolato per prima il corona visura e a dicembre è stata tra le prime ad essere vaccinate contro il Covid-19. Il volto della buona scienza italiana, nata a Procida.

Nello Verde è un giovanissimo di Forio che da settimane lotta contro i danni da incidente stradale ricoverato presso l’Ospedale di Benevento. Tutta l’isola fa il tifo per lui.

Oscar Generale, produttore hollywoodiano, vuole riaccendere la Colombaia di Forio. Del Deo, però, da due anni lo ignora…

Pietro Greco, 65 anni di Barano, è stato riconosciuto dalla comunità scientifica italiana come il più Grande giornalista scientifico in Italia. Presidente del Circolo Sadoul, Pietro è morto per un infarto il XX dicembre. Con oltre 50 libri e una carriera giornalista di primo piano, oggi si lotta affinchè gli venga intitolato l’attuale Liceo Ischia.

Pietro Lagnese è stato il Vescovo della Diocesi di Ischia negli ultimi otto anni. Il vescovo degli scandali, delle proteste, della faida tra parrocchie e credenti, di preti col vizio del sesso e dell’orgasmo facile, dei lavori edili lussuosi. E’ stato anche il Vescovo che si è piegato ai voleri dei vari potentati locali e ha ridotto la Diocesi di Ischia ad una succursale di secondo piano dei vari momenti focolarinici. Resterà nella storia per il vescovo che ha fatto più il politico (senza al visione del più esperto Cece degli anni passati) che il pastore.

Riccardo D’Ambra è morto il 17 aprile 2020. Il papà del coniglio da fossa, del fagiolo zampognaro e delle identità del gusto sulla nostra isola con la sua Trattoria Il Focolare e la piccola ciurma D’Ambra ha scritto pagine buonissime, portando l’isola di terra ovunque nel mondo.

Salvatore Pisani è il nuovo Presidente della Sezione turismo e servizi di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.Eletto dall’Assemblea di Sezione riunitasi nella sede dell’Associazione, a Marghera, Pisani succede a François Droulers, eletto Vicepresidente.

Teresa Baldino è la famosa ischitana che aggredì i turisti del Nord Italia sul porto di Ischia. Armata dalla propaganda dei sindaci, Teresa si è poi scusata in diretta tv dalla regina del trash, Barbara D’Urso. La macchia di quella sceneggiata indegna, resterà nella storia dell’isola.

Vincent Castagna, giovane papà 21enne è rimasto vittima di un incidente col suo scooter su Via Campagnano. Dopo giorni di ricovero, presso l’ospedale di Nocera, è deceduto il 15 dicembre 2020.

Vincenzo Di Meglio, eminente chirurgo, oncologo e studioso di fama nazionale, già candidato sindaco e consigliere comunale a Barano d’Ischia, dove viveva con la famiglia, è scomparso improvvisamente il 25 maggio 2020.