Il 12 settembre si sale di corsa in cima all’Epomeo , passando per Santa Maria al Monte

Quest’anno dal 10 al 13 settembre si svolgerà il primo “Festival della natura” organizzato dal Cai sezione di Ischia in collaborazione con il consorzio Edon Ischia che raggruppa diverse associazioni isolane attive nella promozione dello sport. Per l’occasione i Forti e Veloci isola d’Ischia danno appuntamento a tutti i podisti isolani e non il 12 settembre alle ore 16,30 davanti al Cinema delle Vittorie a Forio, per salire di corsa alla chiesetta di Santa Maria al Monte, per poi proseguire (prima volta in assoluto) fino al sagrato dell’eremo di San Nicola, in cima al epomeo , dove sarà in svolgimento una delle conferenze sullo sport e sulla natura.La partenza sarà data in due tempi, alle 16,45 partiranno i meno allenati che si fermeranno sul sagrato della chiesetta di Santa Maria al monte, alle 17,15 partiranno i più allenati con dopo il passaggio davanti alla chiesetta di Santa Maria, proseguiranno attraverso il bosco fino a raggiungere il sagrato dell’eremo di San Nicola. la tradizione di salire al monte il 12 settembre vide la prima edizione nel 1987 e da allora ogni anno per fede e per sport tanti atleti si sono cimentati in una corsa breve ma molto impegnativa. Quest’anno per alcuni si andrà ancora oltre e chissà se anche questa diventerà una sfida tradizionale.