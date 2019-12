Il Ministro Guerini in vacanza ad Ischia. C’è Giosi, non il sindaco

Che Lorenzo Guerini e Giosi Ferrandino siano in sintonia, lo si sapeva da tempo. Questo giornale lo ha raccontato in lungo e in largo e ha evidenziato, spesso, di quanto sia forte il rapporto tra l’eurodeputato dell’isola e il ministro della Difesa. Un rapporto così forte che ha portato il titolare della Farnesina a trascorrere le vacanze di Capodanno sulla nostra isola.

E per Guerini, oltre alla presenza del “Cerchio Magico”, in grande spolvero, e la presenza dell’onorevole Lello Topo, ieri pomeriggio c’è stata anche la visita all’evento di matrice Giosiana (Carmen Criscuolo fa solo finta di aver preso le distanze, ndr) sul Corso di Ischia. Una presenza di primo piano e un ospite che merita accoglienza e rispetto che, però, ad Ischia non ha trovato la presenza del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.

Il primo cittadino, infatti, si è visto passeggiare da solo per le strade del corso mentre Giosi Ferrandino stringeva mano e scambiava auguri, insieme con il Ministro, facendo struscio e riscuotendo il sorriso di molti che iniziano a rimpiangerlo.