II Corso di fotografia digitale “Lo scatto è servito”

Luigi Castaldi | L’Associazione Culturale Radici, affidataria del Museo Civico Giovanni Maltese di Forio indice il secondo corso di fotografia digitale, dedicato agli appassionati di immagini da immortalare. A causa dell’emergenza sanitaria questa edizione si svolgerà solo ON LINE CON LEZIONI A DISTANZA, attraverso la piattaforma google meet.

La scrittura di luce traduzione letterale dei vocaboli greci φῶς e γραφή, ormai è sempre più presente nella vita di tutti noi, tanto da non accorgerci che la usiamo ormai tutti i giorni, infatti anche un semplice “selfie” è una fotografia a tutti gli effetti. Ma fare una fotografia con uno smartphone non significa saper scattare delle foto corrette, pur essendo esse a volte molto belle esteticamente. Lo scatto giusto non può che essere effettuato con macchine che consentano la modifica manuale dei valori di scatto (fotocamere reflex e obiettivi dedicati).

Il percorso didattico, guidato dal collaudato fotografo Claudio Iacono, sarà suddiviso in 4 sessioni della durata di 2 ore ciascuno da effettuarsi durante il pomeriggio delle quattro domeniche del mese di marzo 2021. Requisiti essenziali per l’iscrizione sono: possesso di una macchina reflex e maggiore età. All’atto dell’iscrizione, da effettuarsi esclusivamente mediante mail all’indirizzo info@iltorrioneforio.it, l’aspirante corsista deve inviare i propri dati (compreso documento accertante la maggiore età). Poiché il ciclo didattico inizierà solo al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti, fino ad un massimo di venticinque, i candidati riceveranno mail di conferma della registrazione entro sabato 20 febbraio. Entro venerdì 26 febbraio dovranno inviare copia della ricevuta di bonifico effettuato di € 50.00 con la causale: contributo spese II corso fotografia, all’IBAN che riceverà in seguito all’accettazione/conferma dell’iscrizione.

A corredo del corso, le foto, liberamente scattate (con prova dell’autenticità dello scatto) saranno inserite, permanentemente, nella galleria d’arte dell’Associazione alla pagina: http://www.iltorrioneforio.it/eventi-brevi/gli-eventi-del-torrione/eventi-del-torrione-dal-2018-al-2020/eventi-2021/2-lo-scatto-e-servito/ e saranno valutate da una Giuria Tecnica nominata dall’Associazione, che, durante la cerimonia conclusiva sempre su piattaforma google meet, sabato 17 aprile alle ore 19.30 assegnerà targhe in ceramica prodotte da artisti locali, alle tre opere valutate più meritevoli.

Ringraziando il Signor Claudio Iacono la Giuria Tecnica, ed augurando a Voi gentili fotografi, buona luce, l’Associazione Culturale Radici attende fiduciosa le vostre adesioni.