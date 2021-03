“Igino136 e le storie di Giustinadchikova”. Si apre l’era Gianlucovic in maggioranza

Gaetano Di Meglio | Ieri, con quel candore un po’ così, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha reso noto di aver avuto un nuovo incontro tecnico con l’ingegnere Cianciarelli che sta lavorando al progetto della nuova scuola Rodari.

I cittadini mettono like e i linguini fanno i post. Bene, bravi. Per fortuna non siamo tutti così. Il sindaco informa la cittadinanza che “ci sarà l’abbattimento e la ricostruzione dell’immobile scolastico e di una nuova palestra oltre al recupero di quelli che erano i locali dell’ex macello” e ancora “Progettiamo una scuola sicura, flessibile, al passo con i tempi, ma anche nuovi alberi, nuovi spazi e un nuovo parcheggio. Un finanziamento di 2.700.000 euro (che non riguarda però il secondo lotto progettato, quello della palestra e del parcheggio) per quella che sarà la prima nuova scuola dopo oltre 40 anni. Non ci fermiamo!” Bravo Enzo. Hai ragione, ma proviamo a fare un po’ di STORIA. Come piaceva al buon Rodari proviamo a raccontare un po’ una sorta di favola.

Si chiama “Igino136 e le storie di Giustinadchikova”

«C’era una volta, nel comune di Ischia, un sindaco che aveva feeling con l’assessore regionale e, in filone di finanziamenti riuscì a prendere diversi finanziamenti per la progettazione delle nuove scuole. Questo sindaco era molto bravo e, per una delle sue scuola, quella più grande, fece una gara nazionale e si trovò a lavorare con uno dei migliori studi di progettazione scolastica della Nazione. Uno studio che veniva da Torino. Per un’altra scuola, una più piccola, questo sindaco, mentre divede le fette di torna ai suoi consiglieri comunali, se ne trovò una un po’ più grande. Per questa fettona, addirittura, questo sindaco ha dovuto sottoscrivere un mutuo con la Cassa depoisiti e Prestiti. Un mutuone da 170 mila euro. A chi è andata questa fettona?

A Gianlucovic, il nuovo arrivato, quello che non ha fatto come Leonida alle Termopili, ma si è inchinato a Re Serse “della Finestra”.

Lasciamo la favola e torniamo alla realtà. Alla faccia del pensiamo al paese, il primo passo di Gianluca Trani in maggioranza è una nomina. Non proprio una nomina diretta, ma la possibilità di poter continuare ad aver voce in capitolo negli studi di progettazione di Via dell’Amicizia. Quelli dove l’amministrazione indirizza le commesse maggiori. Grazie al post del sindaco Ferrandino, però, abbiamo saputo che l’ingegnere Igino Ciancerelli è fortunato vincitore dell0affidamento diretto da 136 mila euro più accessori di legge per il quale il comune di Ischia ha acceso un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso il comune di Ischia ha preferito l’affidamento diretto invece della gara. E l’amico comune di Enzo e Gianluca è il beneficiario dell’incarico da 136 mila euro per la progettazione?

Sull’albo pretorio non abbiamo trovato nessun atto che confermi questo incarico, ma il post del sindaco Ferrandino parla chiaro.

Era l’8 gennaio quando, con precisione, oltre a scrivere dell’incarico ricevuto dalla cugina di Giustina Mattera, scrivemmo anche che: “procede lentamente l’iter per l’attuazione del progetto per il plesso scolastico “Gianni Rodari” di Ischia. Un progetto definitivo e aggiornato redatto dall’ing. Francesco Fermo e approvato dalla Giunta a maggio del 2019. Sono previsti interventi di riqualificazione ambientale e recupero dei manufatti fatiscenti e l’ampliamento del plesso scolastico con ricostruzione con ampliamento delle aule esistenti. Un megaprogetto del costo complessivo di 2.743.246 euro da realizzare ovviamente grazie al previsto finanziamento. I soli lavori costeranno 2.004.797 euro. Il Comune, ad ogni modo, come detto, ha dovuto anche concorrere al finanziamento, avendo “sforato” di 161.877 euro e ricorrendo così all’immancabile mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, concesso di recente. Ebbene, ora è giunto il momento di avviare le fasi successive, ad iniziare dal progetto esecutivo. Per la effettiva realizzazione degli interventi, trascorrerà ancora del tempo… E così il rup arch. Aniello Ascanio ha evidenziato al responsabile dei lavori pubblici arch. Consiglia Baldino la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Ovviamente nessuno dei tecnici in organico si è reso disponibile e dunque si è deciso di indire la procedura negoziata invitando cinque professionisti inseriti nell’elenco di cui è dotato il Comune, in possesso dei requisiti e dell’esperienza necessari. La parcella a base di gara ammonta a 134.557 euro oltre Iva e Cassa. L’arch. Baldino ha dato via libera alla procedura negoziata e ora sarà compito del rup Ascanio individuare i cinque tecnici da invitare”.

E’ stato individuato l’ing. Cianciarelli? Quando? E gli altri quattro selezionati? Erano dello stesso studio del professionista o erano altri professionisti? Semplici domande che poniamo a Gianluca Trani, Giustina Mattera e Ciro Cenatiempo. Ci fate sapere?

E così, facendo finta che l’affidamento diretto sia la migliore pratica amministrativa, torniamo a fare un po’ di storia.

Nei mesi scorsi, Enzo Ferrandino fu “costretto” a rispondere ad un post (ora cancellato) di Giustina Mattera che, mostrando la sua ignoranza in pratiche amministrative aveva scritto: “Vergogna: l’amministrazione si indebita per pagare il progettista della scuola Rodari, che guadagnerà più di Vladimir Putin e 8 volte il presidente della Cina. Non c’è limite al peggio: ogni giorno quest’Amministrazione caccia un coniglio dal cilindro.” La consigliera comunale non sapeva che l’importo di questo incarico si stabilisce in quota percentuale rispetto all’importo.

Come sapete, il Comune intende riqualificare il plesso scolastico Gianni Rodari. Il problema è che ha dovuto accendere un altro mutuo – DA BEN 161.877 EURO – con la Cassa Depositi e Prestiti, l’ennesimo maxi-impegno economico sulla nostra pelle! Siamo andati ad approfondire la determina comunale n.2310 e abbiamo scoperto come impiegheranno questi soldi. A pagina 5 del documento c’è scritto che il Comune di Ischia intende affidare l’incarico di progettazione esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione ad un soggetto (probabilmente uno dei 5 tecnici iscritti nella short list comunale) la cui spesa prevista per l’incarico ammonta a circa 170.000 euro. In sostanza questo soggetto guadagnerebbe: il doppio di quanto percepisce annualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, circa 6 volte in più dello stipendio dell’ex Papa Ratzinger, 8 volte quanto guadagna il Presidente della Cina, 30.000 euro in più dello stipendio di Vladimir Putin. Noi siamo allibiti: pensiamo a quelle famiglie che non riescono a mettere il piatto tavola! E voi che ne pensate? Trovate corretta la decisione dell’Amministrazione?»

Enzo Ferrandino, che ieri faceva il “maestro” a Gianluca Trani dovette rispondere in un video facebook cn queste parole: «Nei giorni scorsi vi ho parlato dell’importante finanziamento che la Regione Campania ha destinato al comune di Ischia per la demolizione e la ricostruzione del plesso scolastico “Rodari” che necessita di interventi urgenti. Avremo una scuola più sicura, più moderna, più bella. Si tratta di un progetto importante: rifacciamo una scuola da capo. Chi parla di sprechi soprattutto per quanto concerne le spese tecniche, o non conosce l’abc delle dinamiche dell’edilizia pubblica o, consapevolmente, cerca consenso nella popolazione raccontando parziali verità e facendo tanta demagogia”.

Era solo il 9 gennaio scorso quando Giustina si chiedeva: “Noi siamo allibiti: pensiamo a quelle famiglie che non riescono a mettere il piatto tavola! E voi che ne pensate? Trovate corretta la decisione dell’Amministrazione?”

E’ ancora un “maxi-impegno economico sulla nostra pelle”?

E ancora, caro sindaco, cosa ne pensi di aver in squadra chi “non conosce l’abc delle dinamiche dell’edilizia pubblica” e che “cerca consenso nella popolazione raccontando parziali verità e facendo tanta demagogia”?