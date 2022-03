Iervolino: «Ischia, contro il Savoia ci sarà da soffrire»

Simone Vicidomini | L’Ischia batte per 3-1 al “”Mazzella” la Maddalonese grazie ad una doppietta di De Luise e un rigore di Castagna. Tre punti importanti per i gialloblù per restare in scia delle dirette concorrenti ai play-off. «I tre punti erano fondamentali – commenta Iervolino –. Dovevamo raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti.

Tolti i primi venti minuti dove abbiamo faticato ad uscire da dietro con Sogliuzzo perché ce l’avevano bloccato ad uomo, successivamente la partita si è messa in un certo modo e abbiamo cercato di farla arrivare come volevamo, anche adattandoci a giocare diversamente per raggiungere il traguardo, ancora di più dopo la strigliata nell’intervallo». Iervolino sottolinea come «ci duole sempre arrivare al novantaquattresimo per poter congelare il risultato e questa è una pecca che abbiamo. Nello spogliatoio, insieme allo staff, contavo le occasioni da rete che sono state almeno dieci. Questo deve farci riflettere perché le partite a volte si mettono storte e se devi riprenderle devi fare gol».

Così come domenica scorsa, anche ieri un paio di decisioni arbitrali hanno fatto discutere molto.

«E’ brutto dirlo ma anche oggi potevamo avere un secondo calcio di rigore netto. Diciamo che col Mondragone è andata bene come oggi, però poi fai fatica quando vedi delle cose che sono palesi e ti vengono negate. Ora prendiamoci i tre punti e rattoppiamo le botte, ritroviamo la forza e concentriamoci per domenica prossima».

Centrocampo appannato rispetto alle scorse uscite?

«Sicuramente, come ho detto poc’anzi. Nell’intervallo questo aspetto lo abbiamo cambiato, chiedendo ai ragazzi di far impostare le due ali e l’abbiamo fatto bene, uscendo sugli esterni – prosegue Iervolino –. I nostri esterni sono tutti bravi, fanno la differenza in questa categoria e devono essere consapevoli di questo e sfruttarlo, mettendosi a disposizione del gruppo. Non esiste nessun tipo di giocatore importante, conta il gruppo: questa è la cosa più importante».

L’Ischia ha tenuto aperti i giochi fino all’ultimo anche se non ha mai rischiato nulla.

«Assolutamente sì. Però quando giochi contro giocatori come Fava che ha una carriera importantissima e sa già dove cade la palla prima che parte, devi stare attento in ogni momento. Se non fai gol, poi su un calcio d’angolo o una punizione che ti può andare storta, ti mangi le mani per la beffa che hai potuto ricevere. Questa è una cosa da aggiustare con il tempo, l’esperienza, con gli errori ma questo fa parte di un processo di crescita. Ripeto – continua il tecnico giallobù – sono contento per i tre punti ma arrabbiato perché anche stavolta non siamo riusciti a chiudere tutte le occasioni create. Però arrivare lì, in area di rigore, così tante volte in ogni partita e sì frustrante perché non la chiudi, però c’è anche soddisfacente per i ragazzi perché vuol dire che il lavoro svolto durante la settimana sta portando i suoi frutti».

Domenica l’Ischia si gioca davvero tanto in casa del Savoia. Una vittoria potrebbe valere l’aggancio al secondo posto. Però tutte le palle gol che l’Ischia ha avuto difficilmente le potrà avere contro i torresi.

«Sappiamo che il Savoia è una squadra fatta da una rosa importante e secondo me è alla pari della Puteolana. E’ partita con un leggero ritardo però è una squadra che poi in casa lavora alla grande. Dobbiamo andare lì ed essere umili, andare in campo e soffrire perché ci sarà da soffrire – chiosa Iervolino –. Dovremo essere consapevoli che è un’occasione importante, ma non decisiva perché con la vittoria di oggi hai dato una piccola botta».