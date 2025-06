Ieri, la giornata con l’acqua “sospesa”

Il solito guasto verificatosi in terraferma ha causato nella giornata di ieri una crisi idrica nell’intera isola d’Ischia. Il guasto, verificatosi nella tarda serata di lunedì, ha interessato stavolta la centrale elettrica di Mugnano, bloccando il funzionamento dell’impianto di sollevamento e di conseguenza riducendo in misura drastica l’approvvigionamento idrico tramite la condotta sottomarina. Per evitare lo svuotamento dei serbatoi, l’Evi aveva provveduto a chiudere l’erogazione in vista delle turnazioni.

Per fortuna nel pomeriggio l’emergenza si è risolta, grazie alla riparazione del guasto, e la situazione ha iniziato a tornare lentamente alla normalità. L’ennesimo caso che si verifica come al solito nel corso della stagione estiva e in periodi di grande caldo, quando l’isola registra un elevato numero di presenze e per garantire una erogazione sufficiente è necessario un approvvigionamento a “pieno regime” dalla terraferma. I disagi per residenti e turisti per fortuna hanno avuto breve durata, ma questi episodi devono servire da campanello d’allarme affinché la Regione studi e realizzi soluzioni alternative in caso di emergenze.

DALL’ALLARME AL SOSPIRO DI SOLLIEVO

La giornata con l’acqua “sospesa” viene “perfettamente” raccontata dai comunicati dell’Evi. Il primo, diramato in mattinata, informava: «Crisi idrica per l’intera isola d’Ischia – L’EVI spa informa che, a causa di un guasto alla centrale elettrica di Mugnano, si è drasticamente ridotto l’invio di acqua sull’isola d’Ischia tramite condotta sottomarina. Al momento in cui viene redatto questo avviso (ore 12.10 del 17.6.2025) la situazione è di difficile lettura.

In ogni caso, la Regione Campania e l’EVI stanno provvedendo alla chiusura dei serbatoi sul territorio per evitarne lo svuotamento e consentire l’organizzazione di eventuali turnazioni. Quindi, a partire dal Comune di Ischia (dove recapitano le condotte sottomarine) e proseguendo per tutti gli altri Comuni, si arriverà alla chiusura dell’erogazione. Impossibile, allo stato delle cose, prevedere la tempistica per la risoluzione del problema, atteso che le cause sono extra-isolane».

Nel pomeriggio, alle ore 16:28, un sospiro di sollievo. L’Evi infatti comunicava: «Ischia, in via di risoluzione la crisi idrica – L’EVI spa informa che è stato riparato il guasto elettrico il quale, a Mugnano, aveva provocato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico sull’isola d’Ischia attraverso le condotte sottomarine. Come riferito nel precedente comunicato, alle ore 12.00 di oggi la situazione era piuttosto seria ma, soprattutto, era in rapido peggioramento, attesa la quasi totale interruzione della fornitura sottomarina e la progressiva chiusura dei serbatoi idrici presenti sul territorio isolano. Dopo la riparazione del guasto in terraferma la fornitura è stata riaperta.

Adesso, naturalmente, occorreranno alcune ore per rimettere in pressione le condotte idriche sottomarine, riempire nuovamente i serbatoi sull’isola e rimettere in pieno esercizio la rete di distribuzione locale. Tuttavia si può dire che il peggio è, oramai, alle spalle e che, in tarda serata, si dovrebbe ritornare ad una condizione di normalità anche per le utenze situate nelle zone più problematiche».

Tutto è bene quel che finisce bene. Fino alla prossima emergenza…