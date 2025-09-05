Idroambulanze, il pasticcio dell’ASL rovina una buona notizia per le isole

I viaggi in idroambulanza: nel 2024 effettuati 143 trasporti: 76 da Ischia e 67 da Procida. Nel 2025, fino a oggi, già 108 trasferimenti: 42 da Ischia e 66 da Procida

Per chi, da queste colonne, ha combattuto per ottenere un servizio di idroambulanza efficiente e realmente operativo, il dibattito nato ieri dall’errore dell’ASL e dalla legittima, seppur strumentale, propaganda politica merita un momento di chiarezza. Lo facciamo perché i problemi non sono nuovi e, da sempre, crediamo che il giornalismo debba servire alla comunità per trovare risposte e soluzioni, non per alimentare confusione.

La vicenda nasce da un grossolano errore di comunicazione dell’Asl Napoli 2 Nord. Un inciampo che ha finito per guastare persino una buona notizia per le isole. La gestione della comunicazione istituzionale non è un passatempo: richiede professionalità, competenze aggiornate e padronanza dei fatti. In questo caso, permetteteci il gioco di parole, l’ASL ha fatto un vero buco nell’acqua.

La nota diffusa dall’azienda guidata dalla dottoressa Monica Vanni annunciava con enfasi il ritorno in mare dell’idroambulanza destinata a Ischia: «Importante notizia per le nostre isole! È stata varata oggi, dopo importanti lavori di aggiornamento e riparazione, la nostra idroambulanza dedicata all’isola d’Ischia. […] Questa nuova unità si affianca all’idroambulanza già in servizio presso l’isola di Procida».

Ed è proprio quest’ultima frase a rivelarsi sbagliata. Non soltanto perché a Procida, come gli stessi cittadini hanno fatto notare, l’idroambulanza non era in servizio, ma soprattutto perché l’affermazione non rispecchia la realtà che l’ASL dovrebbe conoscere meglio di chiunque altro. Un autogol imbarazzante.

Proviamo allora a ricostruire i fatti.

Nel Golfo di Napoli dovrebbero operare tre idroambulanze: una per Ischia, una per Procida e una per Capri. Al momento, però, il mezzo destinato a Capri è fermo. Sono operative soltanto le altre due: quella di Ischia, appena rientrata dopo un lungo refitting con sostituzione dei motori e rifacimento degli impianti, e quella di Procida, che però dovrà presto fermarsi per i controlli di routine.

Il servizio è garantito da una convenzione tra l’ASL, proprietaria delle imbarcazioni, e la Capitaneria di Porto, che mette a disposizione equipaggi composti da tre persone su turni h24. Fino ad oggi, il servizio non si è mai interrotto né per Ischia né per Procida.

I numeri lo confermano. Nel 2024 sono stati effettuati 76 trasporti da Ischia e 67 da Procida, per un totale di 143. Nel 2025, fino a oggi, i trasporti sono stati 32 da Ischia e 66 da Procida, per un totale di 108. Dati che dimostrano come, in realtà, il servizio assicurato dalla Capitaneria abbia coperto con continuità entrambe le comunità.

Ad oggi, con il refitting della nuova idroambulanza, le tre isole – Ischia, Procida e anche Capri, che in questo periodo è servita dal mezzo ormeggiato a Ischia – possono contare su un naviglio più moderno ed efficiente. E una volta completati i controlli obbligatori sull’unità destinata a Procida, il Golfo potrà finalmente contare su due idroambulanze operative in contemporanea.

Volendo essere precisi, tuttavia, l’ASL non ha sbagliato del tutto. Con l’attivazione della “nuova” idroambulanza destinata a Ischia, è naturale che quella di Procida – ovvero il mezzo che ha garantito il servizio negli ultimi mesi – possa oggi tornare a svolgere il suo ruolo, al netto dello stop già programmato, nel porto di Procida.

Comprendiamo le legittime preoccupazioni degli amici procidani e siamo convinti che due idroambulanze siano meglio di una. Ma forse lo sforzo dovrebbe essere quello di guardare alla luna e non al dito. In un sistema sanitario che troppo spesso mostra falle e disservizi, la certezza di un servizio che funziona può rappresentare quel bicchiere mezzo pieno di cui tutti abbiamo bisogno.

E diciamocelo francamente: protestare è sempre legittimo, ma farlo con cognizione di causa e nella piena aderenza alla realtà è senz’altro meglio. Perché, se polemica avesse dovuta esserci, non sarebbe dovuta partire da Procida, ma da Ischia. E non da oggi!