Identificati gli autori della rissa alla Piazzetta San Girolamo

Paolo Mosè | Gli uomini del capitano Angelo Mitrione stanno facendo sul serio per riportare un po’ di ordine soprattutto lungo le strade dell’isola d’Ischia. Dove quotidianamente si assiste a delle manovre spericolate di giovani su due ruote che impazzano con sorpassi, non rispettano i pedoni ed hanno un’andatura ben al di sopra del segnale posto lungo le strade. E questo tipo di comportamento su strada provoca incidenti seri, a volte anche mortali. Una guida scorretta ed ingiustificata che si manifesta anche in chi è alla guida di veicoli a quattro ruote. Di guidatori indisciplinati ne sono stati beccati diversi dalle pattuglie dislocate nelle aree a maggior traffico. Etra questi sconsiderati ci sono diversi che si sono messi alla guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche. Incapaci di governare in sicurezza i propri veicoli, mettendo seriamente in pericolo gli altri utenti e anche se stessi. Sanzioni pesanti come il ritiro della patente e ritornare come ai vecchi tempi, a piedi o utilizzando i mezzi pubblici dell’Eav che negli ultimi anni sono diventati gratuiti. Difficilmente chi sale ha tra le mani il biglietto per la convalida. E’ una processione di veri e propri “portoghesi”. E sono sempre i giovani che dopo aver provocato un sinistro stradale poi scompaiono nel nulla per non assumersi le proprie responsabilità.

E certo non poteva mancare la solita rissa. Rissa che si è consumata nella Piazzetta San Girolamo per futili motivi. Uno sguardo di troppo ad una donna ha acceso la miccia. Solo con l’intervento dei carabinieri e il fuggi fuggi generale è ritornata la calma. Ma grazie al sistema di videosorveglianza presente un po’ ovunque nel cuore di Ischia gli uomini del Nucleo Operativo hanno facilmente intercettato i responsabili. Tre uomini rispettivamente di 42, 36 e 30 anni. Uno di questi peraltro in vacanza ad Ischia e ha preso in fitto un’abitazione proprio a pochi metri di distanza dal confronto con gli altri contendenti e senza remore ha rifilato la sua porzione di calci e pugni. Questa rissa un po’ particolare si è consumata l’11 luglio scorso ed i carabinieri in pochi giorni hanno risolto l’enigma di chi fossero i partecipanti allo scontro. Dalle immagini delle telecamere si vede tra l’altro un vero e proprio fuggi fuggi dei tanti appassionati alla “Piazzetta” nelle ore piccole. Per evitare possibilmente di essere presi di mira da qualche sedia o tavolino o da uno dei partecipanti al duro confronto. Tutti sono stati denunciati a piede libero per l’ipotesi di rissa aggravata. Comunque, per maggiore chiarezza, i partecipanti a questo particolare evento sono partenopei ed alcuni noti già alle forze dell’ordine.

In questo ultimo week-end i carabinieri hanno dato maggiore prova di attaccamento alla sicurezza dei cittadini e della intera isola. Un servizio che si è in particolare nei luoghi ove è massimo l’assembramento di giovani che potessero creare problemi di ordine pubblico. Un po’ per aver bevuto un po’ troppo, o perché affascinati come sempre da qualche sostanza stupefacente, creano momenti di tensione nei locali di divertimento. Una operazione tendente alla sicurezza dei residenti e villeggianti.

UBRIACO ANCHE L’AMERICANO

Come abbiamo detto all’inizio, è diventata una vera e propria emergenza che usufruitori della strada si mettano alla guida in stato di ebbrezza. Sono sempre più numerosi e a nulla sono valse le restrizioni legislative per impedire che ciò avvenga. Il carcere, l’affidamento in prova ai servizi sociali sono elementi che sono stati decisi negli ultimi anni. Con inasprimento di pena detentiva dopo che si erano verificati incidenti gravissimi con la morte di più persone. Gli uomini del capitano Mitrione hanno fermato in questo week-end un cittadino statunitense di 27 anni che viaggiava mostrando una guida poco sicura. All’atto del controllo i militari si sono subito accorti che l’“americano” era ubriaco, avendo un tasso alcolemico pari a 1,31 contro lo 0,8 massimo consentito dalla legge. In ugual misura altro ospite sull’isola, un ventiseienne di Avellino, è stato bloccato per essere controllato. In quest’ultimo caso il giovanotto irpino è risultato positivo per aver superato l’1,70 g/l di alcol.

Il caso ha voluto che gli stessi carabinieri, nel dare una maggiore stretta in alcuni punti nevralgici dell’isola, sono dovuti intervenire per soccorrere una persona che era rimasta ferita durante un incidente. Non si era fermato per dare soccorso e le indagini sono state rapidissime, anche grazie a quel sistema di videosorveglianza che consente alle forze dell’ordine di risolvere tanti casi che in assenza di telecamere rimarrebbero senza responsabili. Alla fine è stato individuato chi si è macchiato di omissione di soccorso ed è un ventinovenne di Avellino che è stato rintracciato qualche ora dopo dalla sua fuga maldestra.

Nel controllare numerosissime persone, gli investigatori si sono imbattuti in diversi ospiti della terraferma che hanno avuto pendenze giudiziarie o che attualmente risultano essere con carichi pendenti. Molti dei pregiudicati che hanno passato la serata con altri soggetti con precedenti di polizia sono stati fermati e condotti in caserma per procedere alla richiesta di ben otto fogli di via obbligatori che verranno trasmessi alla Pubblica Sicurezza per impedire loro di tornare per tre anni sull’isola. Non essendo, infatti, residenti in uno dei sei comuni.

Come non sono mancati ulteriori controlli al Codice della Strada. Come abbiamo spiegato all’inizio, ben 18 sono state le sanzioni contestate a guidatori indisciplinati. Cioè a guidatori che hanno effettuato sorpassi in curva, non hanno rispettato la segnaletica stradale, né hanno dato precedenza ai pedoni.

Non è mancato il consueto richiamo a titolari di attività commerciali che utilizzano le casse acustiche per consentire alla propria clientela di gustare la musica più in voga di questi tempi. Un titolare in particolare si è beccato la classica multa per aver aumentato di troppo il volume, in contrasto con l’ordinanza del sindaco.

Complessivamente sono state identificate 154 persone e controllati 87 veicoli. E’ un primo bilancio di una estate che si mostra calda in tutti i sensi. A dimostrazione che a volte questi “pirati della strada” per la velocità che mostrano in zone ad alto rischio, lo fanno anche in presenza di pattuglie delle forze dell’ordine. Incuranti dei controlli. La colpa sarà quasi certamente del sole che batte e produce nel cervello di costoro dei veri e propri corti circuiti.