Idee per Lacco. Nicola De Siano: «La “Lacco Ameno in Comune”, ovvero il paese che vorrei per le future generazioni»

Ugo De Rosa | In vista delle elezioni fissate per il 20 e 21 settembre prossimo, un cittadino lacchese, Nicola De Siano, ha indirizzato una lettera aperta al commissario prefettizio ed alla futura Amministrazione comunale di Lacco Ameno. Una serie di proposte che potrebbero essere realizzate, in tutti i settori, per favorire la vivibilità e il rilancio turistico del paese. Qualcosa che il nostro lettore definisce la “Lacco Ameno in Comune” o la Lacco Ameno che vorrebbe.

Spunti interessantissimi per chi in autunno sarà chiamato ad amministrare, anche se bisognerà poi verificare la volontà di attuarli.

Ma vediamo cosa propone il cittadino lacchese.

«Sono Nicola De Siano, nato ad Ischia il 07/06/1980, di professione avvocato; quest’anno ho compiuto quarant’anni, ho tre bambine e la mia famiglia opera nel turismo da molti decenni.

Sento il bisogno di scrivere questa lettera per manifestare alla prossima amministrazione di Lacco Ameno il Paese che vorrei per le future generazioni.

Lacco Ameno, sotto un profilo naturalistico, è una perla del Mediterraneo intrisa di storia (colonia Greca), famosa nel mondo per le acque termali. Divenne una delle mete di vacanza più rinomate d’Italia grazie al Commendator Angelo Rizzoli, che portò ad Ischia un turismo d’élite, facendo edificare anche l’unico ospedale della nostra amata Isola.

Il Paese all’ombra del Fungo è anche un tesoro per tradizione religiosa e liturgica.

Ed è proprio per le bellezze sopra descritte che la prossima amministrazione comunale, a mio modesto avviso, dovrà concentrare i suoi sforzi. E’ necessario, infatti:

1) restituire con immediatezza l’edificio scolastico “Principe di Piemonte” ai suoi alunni. E’ inaccettabile non dare priorità alla formazione dei cittadini e della classe dirigente del domani;

2) una località a vocazione turistica deve avere una spiaggia libera, ancor meglio se prospiciente il Corso Rizzoli. Non solo è giuridicamente impossibile eliminare la frazione libera del lido, ma non è nemmeno etico costringere le fasce più deboli a pagare un balzello per godere di un bagno di mare oppure costringerli ad inquinare l’ambiente dovendo usare la macchina per recarsi in un altro comune dell’Isola. Infine, non è nemmeno un bel biglietto da visita che offriamo ai nostri clienti;

3) è necessario creare – sempre sul Corso A. Rizzoli – una discesa a mare per disabili: non importa quanti diversamente abili annoveri oggi la popolazione di Lacco Ameno! Anche un solo disabile ha diritto a non essere escluso dal godimento dei beni comuni. Sono certo che i futuri amministratori cittadini sapranno intercettare un finanziamento europeo avente tale finalità;

4) allo stesso modo, anche i marciapiedi devono essere percorribili dai disabili in modo agevole;

IL PORTO TURISTICO

«5) Il nostro amato Comune ha da diversi anni un porto turistico, nonché un antico molo: pertanto a mio modesto avviso, il Comune deve dotarsi di bagni pubblici per far in modo che la meta turistica sia non solo bella, ma anche funzionale;

6) lungo il Corso Rizzoli oppure nelle immediate vicinanze, occorre creare un piccolo parco giochi per bambini. Ormai esiste in tutti i comuni dell’Isola e anche i bambini di Lacco Ameno hanno diritto ad avere il loro; anche i turisti apprezzeranno. Non è giusto che gli abitanti del comune debbano spostarsi altrove oppure in una zona disagiata del comune. I bambini felici di oggi accoglieranno i turisti di domani;

7) deve essere effettuata la pulizia e la manutenzione mensile delle grate di raccolta delle acque piovane, così da evitare lo straripamento della fognatura alla prima pioggia estiva;

8) deve essere redatto ed approvato un piano di evacuazione relativo ai rischi di terremoto, eruzione o maremoto;

9) devono essere installati specchi parabolici in tutte le strade del Comune in cui ve ne sia bisogno (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in Via Campo angolo strada Provinciale), onde prevenire incidenti stradali ed infortuni;

10) occorre aprire una ludoteca/biblioteca per i bambini e per i giovani: oggi a Lacco Ameno non esiste neanche una sala giochi ed anche per questo gli abitanti sono costretti a spostarsi in altro comune;

11) restituire l’antica fontana del Capitello alla sua naturale ubicazione.

GUARDIAMO AL FUTURO

«I punti sopra descritti per me sono piccole o grandi battaglie di civiltà, una riconquista di diritti mancati.

Vorrei però segnalare dei punti che potrebbero dare lustro al nostro Comune, una nuova linfa, soprattutto guardando ai prossimi 20 anni.

E’ possibile che, nel dare questi suggerimenti, vi possa essere chi non sarà d’accordo, ma ritengo doveroso provarci ugualmente.

La mia speranza, infatti, non è solo quella di segnalare delle idee per la “Lacco Ameno in Comune”, ma alimentare il dibattito nella cittadinanza, promuovendo la formazione di idee che siano da sprone per i futuri amministratori.

Si potrebbe:

1) valorizzare il Museo di Villa Arbusto, dando maggior rilevanza alle storia di Lacco Ameno quale Colonia Greca nel Mediterraneo, per attrarre con offerte agevolate di soggiorno scolaresche italiane ed europee, perché gli studenti di oggi sono i turisti di domani;

2) prevedere l’attracco di almeno due aliscafi sulla tratta Lacco-Napoli, così favorendo innanzitutto una mobilità maggiore dei residenti di Lacco Ameno, ma anche lo sviluppo di un turismo crocieristico di giornata da indirizzare al museo di Villa Arbusto.

Un amministratore di Lacco Ameno, circa 10 anni fa, obiettò che l’approdo non era realizzabile causa il forte vento, eppure in ogni porto al mondo, in presenza di vento forte (che è un episodio, non una costante), semplicemente non si fa scalo… ma non è che non si prevede alcun approdo. Ogni giorno, inoltre, già oggi attraccano diversi aliscafi per giri turistici. Gli amministratori di Casamicciola e quelli di Forio, negli anni, hanno saputo offrire un servizio maggiore alla loro cittadinanza e ai turisti;

3) creazione di un ufficio stampa, con professionisti del settore;

4) creazione di un Geosito (ovvero una località, un’area o un territorio in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione, secondo la definizione di W.A. Wimbledon) accreditato presso l’ISPRA, avente sede nel Museo di Pithecusae, così valorizzando tutto il territorio comunale;

5) erezione di un monumento in località Fango, in ricordo delle vittime dei diversi terremoti che hanno colpito Lacco Ameno: non possiamo dimenticare le nostre radici, i nostri avi, pensando solo ed esclusivamente al turismo. Dobbiamo imparare dal passato per non ripetere gli stessi errori nel futuro.

6) istituzione di una linea di bus elettrico, ovviamente con accesso disabili, che serva il centro in maniera principale, ma con 4 corse al giorno verso il Fango. La domenica o il sabato andrebbe istituzionalizzato un percorso, con lo stesso bus, verso il cimitero per i tanti che vogliono far visita ai loro cari. E’ inutile pensare solo ai parcheggi se prima non si crea un servizio alternativo alla macchina privata, fonte di stress e di inquinamento – e quindi di deprezzamento della proprietà privata e di depauperamento della località in generale, oltre che consumo di suolo non più utilizzabile per altri scopi;

7) Il Comune, in primis con i suoi edifici, dovrebbe incentivare le abitazioni private e le strutture ricettive all’installazione di pannelli fotovoltaici e solari per veicolare un turismo ad “impatto -1”;

8) valorizzare le fonti termali, promuovendo in ogni struttura ricettiva professionale e non le recensioni scritte dai clienti che da tanti anni frequentano la meta per gli evidenti benefici curativi;

9) promozione di uno studio approfondito delle qualità terapeutiche delle nostre acque;

TRADIZIONI E AMBIENTE

10) preservare al meglio il “Fungo” valorizzando con cartellonistica e pubblicità la sue peculiarità.

11) favorire l’apicultura e valorizzare con un contributo economico chi coltiva annualmente un fondo superiore a 1000 mq. Si potrebbero incentivare tutte le coltivazioni presenti sul territorio in sinergia con il noto movimento e marchio “Slow Food”. Inoltre andrebbero incentivate tutte le attività che certificano in maniera corretta la vendita di prodotti locali. Istituzione anche di una fattoria didattica pubblica (nella quale allevare anche il famoso “coniglio da fossa”, memoria culturale culinaria della nostra Isola);

12) Valorizzare il pescato locale, predisponendo a favore dei pescherecci locali un laboratorio in cui poter produrre pesce sott’olio o altro, come già avviene in altre località della Campania;

13) promuovere percorsi trekking, mountain-bike e snorkeling;

14) ) effettuare il censimento e studio di tutte le acque sorgive fredde che si trovano sul territorio comunale;

15) ripresa della Manifestazione “Lacco incontri nel Verde”;

16) istituire nelle scuole del Comune degli incontri con professionisti che possano illustrare alle nostre scolaresche il valore storico, ambientale, termale ed enogastronomico della nostra Isola, cosicché i nostri studenti possano essere i primi a promuovere la loro Terra;

17) installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti (anche per le deiezioni animali), lungo le strade perpendicolari al Corso;

18) valorizzazione della qualità dell’aria attraverso un monitoraggio periodico, pubblicizzandone periodicamente i risultati al fine di incentivare la meta turistica;

19) monitoraggio dei pozzi attraverso conducibilità elettrica al fine di rilevarne la composizione chimica, misurazione attraverso sonde per il cambiamento della temperatura;

20) pulizia dei sentieri: a mero titolo esemplificativo, quello di Monte Vico o quello diretto a Crateca e Montecito per ammirare le fumarole solforose a 100 gradi unitamente al “Pycreus Polystachios”;

21) Istituzione di una manifestazione consistente in una passeggiata non competitiva itinerante per tutto il Comune con soste nei luoghi più significativi, offrendo ai partecipanti i prodotti enogastronomici della tradizione –Ischitana (sullo schema della cd. Magnalonga).

Non mi candiderò alle prossime amministrative: ma sarò a disposizione, nell’ambito delle mie possibilità, dal giorno seguente alle elezioni per la realizzazione di questi o altri punti, ma soprattutto sarò disponibile con ogni amministratore, unitamente a tutti i cittadini di buona volontà, che vogliono il bene del nostro Comune e credono ancora in un futuro radioso per le nostre future generazioni.

Concludo con un antico proverbio: “Non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo in prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela”».