Ida Iacono e Angelo Pesce. Le storie di Sandra Malatesta

Questi due nomi mi fanno battere il cuore, perché ormai una vita fa mio marito mi portò a casa loro per farmeli conoscere. E che cosa bella fu. La cucina viva, con i figli — uno più bello dell’altro — e io che ero fresca sposa da due mesi. Ida mi abbracciò forte e disse ad Alfredo: «Non perdere tempo, i figli sono belli». Mi fu subito simpatica, perché io desideravo presto un figlio. Quando, dopo quattro mesi, rimasi incinta, fu una delle prime a cui lo dissi.

Angelo, nato il 1º ottobre 1927, e Ida, nata il 12 febbraio 1934, erano una coppia bella, moderna, non chiusa di mente, capace di fare della fantasia il filo conduttore della propria vita. Angelo era nella Polizia, Ida lavorava a Ischia, all’albergo Floridiana. Si conobbero grazie ad amici comuni e fu subito colpo di fulmine, o meglio, amore. Infatti partirono per un viaggio e, al ritorno, Angelo decise di unirsi a Ida e andare a vivere a casa di lei, al Monte Cotto.

Angelo era un uomo bellissimo, dai colori mediterranei e dal fisico asciutto ed equilibrato; Ida, dal viso dolce su un corpo minuto, colpiva per il modo in cui guardava chi le parlava. Sì, lei dava attenzione, non era superficiale. Amava tanto i bambini e fu madre di sette figli — Letizia, Pina, Giovanni, Stefano, Gabriella, Aldo e Nadia — oggi uomini e donne affermati nei loro campi di lavoro.

Una coppia così unita volle scegliere di stare il più possibile insieme e, con il coraggio di chi sa di poter contare sull’altro, avviò una piccola attività sulla spiaggia dei Maronti agli inizi degli anni Sessanta, quando la spiaggia era ancora vuota e non c’era nemmeno la strada. All’inizio era solo un piccolo ristoro di legno, ma poi il fratello di Angelo, Vincenzo — da tutti noi cresciuti a San Pietro amato come sagrestano — comprò il trono di Cleopatra appena finirono di girare il film omonimo a Ischia.

Lo smontò e diede tutti i pezzi di legno al fratello Angelo. Da quel momento, il ristorante — ormai più grande — cominciò a farsi conoscere per il buon cibo e, in particolare, per il coniglio all’ischitana. Ma quei due, sì quei due, non si fermarono lì: mentre i piccoli crescevano felici intorno a loro, passarono anche a cucinare pesce, diventando pionieri di una cucina mediterranea di cui allora si parlava ancora poco.

Gianni Mura, giornalista sportivo affezionato ai Maronti e al Ristorante Ida, in occasione dei 40 anni di attività scrisse che se Rizzoli aveva lanciato Ischia e Lacco Ameno, Angelo e Ida avevano fatto conoscere i Maronti. Il tempo è passato da quando don Ubaldo (zi’ Ubaldo) sposò a Testaccio Angelo e Ida, il 19 novembre 1957, e in Comune a Barano fu mio suocero, il maestro Francesco Iacono, a celebrarli per la parte civile.

Loro due non ci sono più, ma una grande e bella famiglia, con sette figli e non so più quanti nipoti, dimostra che quando due persone si amano, credono nelle stesse cose e fanno enormi sacrifici, i risultati positivi arrivano. Ida, senza Angelo, continuò la sua vita piena di cose da fare.

Io la incontravo spesso andando a fare la spesa a Testaccio: ogni volta ci fermavamo a parlare e ogni volta mi dava consigli che seguivo sempre. «Figlia mia, non ti fermare mai, soprattutto invecchiando. Da giovane puoi anche riposare, ma da vecchi no, vengono troppi dolori alle ossa.»

Ida cara, ti ho voluto tanto bene. E quando a scuola, facendo l’appello, lessi “Stefano Pesce”, alzai gli occhi, lo guardai e gli chiesi: «Sei figlio di Ida?» Quando disse sì, mi emozionai tanto. E tu, Angelo, bello come un attore che però non sapeva di esserlo, sei stato un uomo da ammirare e stimare. Oggi il ristorante è gestito da Giovanni, Aldo, Pina e Gabriella, con la stessa passione che hanno visto nei loro genitori. La cosa che colpisce di più sono i loro sorrisi: sembrano non essere mai stanchi.

In quel posto si avverte un’atmosfera familiare che avvolge e rende sereni, e passando lungo la passerella si sentono profumi di cibi buoni. Non si può che pensare che Ida e Angelo siano stati sì pionieri dei Maronti, ma soprattutto due brave persone. E questo fa di loro qualcosa di dolce, ogni volta che mi tornano in mente.

Ringrazio Nadia Pesce per aver collaborato con me.