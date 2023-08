Ida “dei Maronti”, un’altra donna incredibile

Sandra Malatesta | Un’altra donna incredibile per quello che ha costruito vivendo insieme al marito e ai figli, ci ha lasciati. Ida Iacono da tutti chiamata Ida Pesce, cognome di suo marito Angelo, era una bella donna, dal viso sorridente con dei lineamenti che restavano impressi in chi la guardava. Io l’ho conosciuta tanti e tanti anni fa grazie a mio marito Alfredo Iacono che era amico sia di Angelo che di Ida e da giovane era stato spesso ospite a casa loro.

Poi l’ho incontrata spesso al Testaccio e ogni volta ci siamo fermate a parlare e a ricordare quando i figli erano piccoli e quando lei e il marito lavoravano senza fermarsi e poi sorridente mi diceva: “Figlia mia senza lavorare nessuno regala niente” io le dicevo sempre che era bella e lei: “Forse una volta, ora non più “Invece cara Ida tu sei stata di quelle donne la cui bellezza non va via con il tempo perché viene da dentro, dalla tua vita piena di lavoro fatto con amore pensando a quei bellissimi figli che poi hanno voluto essere con te e Angelo.

Mi successe di avere per alunno Stefano Pesce e quando mi disse che era uno dei vostri figli, ne fu felice. Cari ragazzi io vi conosco tutti, anche se ho frequentato di più Gabriella che io e mio marito amiamo come una figlia, e Pina con la quale parlavamo di dolci giù all’emporio di Barano. Siete stati fortunati ad essere nati da Angelo e Ida che vi hanno messo sotto ai piedi cemento armato per non cadere durante le varie fasi della vita. Avete oggi una bella attività conosciuta e rinomata ovunque, e siete in tanti.

Tanti figli tanti generi nuore nipoti a formare una famiglia forte e piena di valori. Cara Ida sono tanto addolorata, ti ho voluta bene e sono orgogliosa di averti conosciuta e delle cose che mi raccontavi. Stringo forte tutti voi tutti tutti e prego affinché Ida e Angelo siano in pace perché loro hanno amato la pace…