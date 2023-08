Ida De Maio: “Continuiamo sulla linea di essere vicini ai diversamente abili”

Con il vicesindaco Ida De Maio, è una giornata importante per l’amministrazione. Il sindaco Ferrandino ci ha tenuto a dire che è non è un’ inaugurazione, bensì è il completamento di un progetto più lungo, più ampio e di attenzione a quanti hanno necessità di maggiori presidi per vivere in libertà e in sicurezza il nostro territorio

Mi permetto di dissentire, non è il completamento ma è l’ inizio di una politica che l’amministrazione ha già abbracciato nel quinquennio precedente. Consentitemi di ricordarvi che è stata installata la pedana elettrica al cimitero che permette alle persone diversamente abili di bypassare una barriera architettonica di circa due gradini che impediva di accedere ai luoghi superiori. Questa è stata un’ iniziativa per la quale mi sono battuta tantissimo , naturalmente condivisa dal sindaco.

Non a caso ho scelto la delega alle politiche sociali. Questo è stato il mio obiettivo e cerco di perseguirlo giorno dopo giorno, spendendomi a favore delle persone che hanno bisogno di aiuto. Devono poter vivere del nostro territorio e apprezzarlo in tutta la sua bellezza. Ecco perché la creazione della rampa di Sant’ Antonio che è ancora in itinere, l’acquisto della pedana elettrica del cimitero, la creazione dei gazebi, consentono loro di essere persone completamente libere, che non hanno bisogno di aiuto nel percorrere e nel godere del nostro territorio”.