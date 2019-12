IC Forio 2, i ringraziamenti per l’iniziativa “Babbo Natale consegna i libri nella scuola”

La Prof.ssa Marinella Allocca, Dirigente dell’IC Forio 2 “Don Vincenzo

Avallone” esprime un sentito ringraziamento all’Associazione Artesia nelle

persone di Pierpaolo Aiello e dei giovani che hanno contribuito

all’iniziativa “Babbo Natale consegna i libri nella scuola”, per gli

alunni delle classi V di Scuola Primaria dei Plessi di Panza Succursale e

Fontana.

Un particolare ringraziamento si estende al Sig. Gaetano Maschio e al

Comune di Forio per la splendida iniziativa.

Si coglie l’occasione per augurare Serene Feste e Felice Anno Nuovo.

comunicato stampa