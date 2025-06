IACUVELLA A PORTE APERTE. Annalisa show contro Legnini mentre Giosi Ferrandino veniva audito in commissione

La Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ha fatto tappa a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, per una giornata intensa di audizioni e sopralluoghi nei luoghi colpiti dalla tragica frana del 26 novembre 2022. Guidati dal presidente della Commissione, on. Pino Bicchielli, i lavori si sono svolti con attenzione e rigore, ascoltando le relazioni del commissario straordinario Giovanni Legnini, delle autorità locali e di diversi rappresentanti istituzionali. L’iniziativa ha permesso di fare il punto sull’attività parlamentare in corso e di delineare gli obiettivi futuri per la gestione del rischio e la messa in sicurezza del territorio.

LA SCENEGGIATA A PORTE APERTE

Ma nella stessa giornata, mentre nella sala consiliare del Comune si teneva l’audizione del sindaco Giosi Ferrandino, a rubare la scena è stata purtroppo una serie di episodi che poco hanno a che fare con il decoro istituzionale.

Tra le giacche blu e gli abiti scuri, il lavanda dell’abito di Annalisa Iaccarino spiccava da solo. Ma a farsi notare, più dell’abbigliamento, è stato il comportamento dell’assessore, protagonista di una vera e propria sceneggiata in due tempi: prima contro il Commissario Legnini, poi contro un dirigente della Struttura Commissariale.

Senza più la copertura del suo “capo”, l’assessore Iaccarino – che non abbiamo potuto presentare alla corrispondente della RAI come una semplice cittadina – ha aggredito verbalmente, con modi poco urbani, prima Legnini e successivamente un alto funzionario commissariale. Il tutto davanti a testimoni, compresi alcuni membri della Commissione che erano momentaneamente usciti dalla sala consiliare.

Al centro della polemica, portata avanti ad alta voce con toni accesi e frasi del tipo “nun me ne fott, domani va in commissione”, pare ci fosse una pratica da oltre 5 milioni di euro, presumibilmente relativa a camminamenti non valutati come terrazzamenti.

Tra le poche frasi udibili prima che il Commissario Legnini abbandonasse visibilmente contrariato il Municipio, una ha risuonato chiara:

“Stai dicendo il falso, il documento lo avete prodotto voi”.

La scena si è ripetuta più volte: due con il Commissario Legnini, una terza con il dirigente, a cui l’assessore urlava “voi dovete fare questo”, davanti a chi aspettava la conclusione dell’audizione. Un comportamento che ha restituito l’immagine plastica di una politica locale litigiosa, poco rispettosa delle istituzioni e incapace di mantenere toni adeguati in contesti così delicati.

Guardando tutto questo in diretta, ci sono tornate in mente le analoghe tensioni tra Giosi Ferrandino e Stani Verde, a conferma che certe dinamiche sembrano ripetersi ciclicamente all’interno del Palazzo comunale di Casamicciola.

A margine di tutto ciò, riteniamo doveroso esprimere la nostra solidarietà al Commissario Giovanni Legnini, così come abbiamo già fatto personalmente con il dirigente della Struttura Commissariale. Certi livelli non dovrebbero mai essere raggiunti, men che meno in giornate come questa, dedicate al confronto istituzionale e alla ricostruzione di una comunità ferita.

L’AUDIZIONE A PORTE CHIUSE

Due giornate intense tra sopralluoghi, audizioni e confronti istituzionali hanno scandito il calendario della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, che ha fatto tappa il 25 luglio a Casamicciola Terme e oggi, 26 luglio, nei Campi Flegrei. Un’occasione per riportare al centro dell’agenda politica le fragilità strutturali e geologiche del Mezzogiorno, in territori che convivono quotidianamente con frane, terremoti e bradisismo. Presieduta dall’on. Pino Bicchielli, la Commissione ha incontrato amministratori locali, commissari e tecnici impegnati nella gestione dell’emergenza e nella difficile ricostruzione.

Casamicciola, tra memoria e ricostruzione

Nella giornata di ieri, venerdì 25 luglio, la Commissione si è recata a Casamicciola Terme, uno dei comuni simbolo della fragilità territoriale ischitana. Alle audizioni hanno preso parte il commissario straordinario per la ricostruzione a Ischia, Giovanni Legnini, e il sindaco Giuseppe Ferrandino, che hanno fatto il punto sullo stato dei lavori, segnalando da un lato i progressi, dall’altro la necessità urgente di nuove risorse e maggiori poteri derogatori per accelerare la messa in sicurezza. Nel primo pomeriggio, la delegazione ha effettuato un sopralluogo nella zona colpita dalla frana del 26 novembre 2022, dove persero la vita 12 persone. Un momento di confronto sul campo che ha evidenziato come la ricostruzione proceda, ma non senza ostacoli burocratici e finanziari.

Oggi nei Campi Flegrei, focus sul rischio sismico

La missione è proseguita oggi, 26 luglio, con un’intensa giornata di lavoro dedicata ai Campi Flegrei, area ad altissimo rischio sismico e vulcanico che negli ultimi mesi ha registrato una preoccupante intensificazione del fenomeno bradisismico. Presso la Prefettura di Napoli, la Commissione ha ascoltato il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, il vicepresidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola, l’assessore all’Urbanistica Bruno Discepolo, la segretaria dell’Autorità di bacino Vera Corbelli e il commissario straordinario per i Campi Flegrei Fulvio Maria Soccodato. Nel pomeriggio, spazio ai sopralluoghi nei territori di Pozzuoli e Bacoli, con una visita conclusiva all’Osservatorio Vesuviano, cuore scientifico del monitoraggio sismico e vulcanico dell’area.

Territori fragili, risposte urgenti

Quella appena conclusa è stata una missione importante non solo per ascoltare le criticità direttamente dai territori, ma anche per individuare — con il supporto di tutti i livelli istituzionali — risposte legislative e operative efficaci. Dalla frana di Casamicciola al bradisismo dei Campi Flegrei, la Commissione ha potuto constatare sul campo come prevenzione, risorse e semplificazione normativa restino le chiavi fondamentali per mettere in sicurezza aree che, troppo spesso, sono costrette a rincorrere le emergenze. Il lavoro della Commissione proseguirà ora con l’elaborazione di un rapporto che intende trasformare l’ascolto in proposte concrete per rafforzare il sistema di protezione del territorio nazionale.