Iacono e Castaldi riaprono il caso antenne a Forio: verifiche sugli impianti e timori per le scuole nell’ex municipio

Torna al centro del confronto pubblico a Forio il tema della presenza degli impianti di telefonia mobile in aree sensibili e, in particolare, nelle zone che oggi ospitano attività scolastiche. A riaccendere l’attenzione è una comunicazione formale inviata dal capogruppo consiliare “Forio è Tua”, Vito Iacono, con cui si chiede di verificare lo stato di attuazione del regolamento comunale che disciplina l’insediamento degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nella richiesta, indirizzata al sindaco, si sollecita una verifica puntuale sull’istituzione del catasto comunale degli impianti, sull’eventuale attivazione della commissione consultiva prevista dal regolamento e sul rispetto delle procedure che impongono l’acquisizione dei pareri preventivi da parte degli enti competenti, tra cui l’Arpac. Contestualmente viene proposta l’opportunità di un censimento aggiornato degli impianti presenti sul territorio e di un monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, con particolare riferimento alle aree a maggiore densità abitativa e ai pressi delle sedi scolastiche.

Il tema si intreccia con le preoccupazioni espresse da cittadini e genitori per la presenza di antenne sul tetto dell’ex municipio, struttura che da tempo ospita attività didattiche. Iacono, pur ricordando che gli impianti sono presenti da anni, sottolinea la necessità di verifiche e rilancia una riflessione più ampia sulla gestione degli spazi destinati agli studenti. “Recependo le preoccupazioni espresse da alcuni cittadini in merito alla presenza di antenne sul tetto del vecchio municipio, ho ritenuto opportuno richiedere che venissero effettuate le opportune verifiche, pur ricordando che tali antenne sono presenti da tempo”, afferma. E aggiunge: “Sarebbe piuttosto il caso di chiedersi se siano stati collocati i bambini dove già esistevano le antenne, o se siano state installate le antenne dove erano già presenti i bambini”.

Il capogruppo evidenzia poi le condizioni logistiche in cui da tempo si svolge la vita scolastica, tra cantieri, moduli prefabbricati e situazioni che, a suo dire, non possono più essere considerate temporanee. “Gli studenti svolgono attività didattica e vivono da almeno due anni in un cantiere, oppure vengono trasferiti in moduli prefabbricati posizionati sopra una vecchia discarica e a pochi metri da un’area caratterizzata dalla movimentazione di fango, da un deposito di materiale edile e da un sito di gestione dei rifiuti. Alla luce di tutto ciò, risulta difficile continuare a parlare di situazioni provvisorie quando queste si protraggono per anni”.

A rafforzare il clima di attenzione è anche la voce di residenti e genitori della zona. Luciano Castaldi segnala una crescente preoccupazione per la concentrazione di antenne sul chiostro e sulla chiesa, evidenziando l’ansia di chi vive nelle vicinanze e di chi ha figli nelle scuole trasferite nell’ex sede municipale. Da qui la richiesta di accertare i livelli delle onde elettromagnetiche per verificarne la compatibilità con la presenza delle persone e con le attività scolastiche.

Il caso riporta in primo piano un tema che unisce sicurezza, pianificazione urbana e tutela della salute pubblica. La verifica sull’applicazione del regolamento comunale e l’eventuale avvio di monitoraggi tecnici potrebbero rappresentare il prossimo passaggio istituzionale in una vicenda destinata a rimanere al centro del dibattito cittadino.