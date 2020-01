Iachini “Per battere l’Inter servirà la gara perfetta”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Andiamo su un campo molto difficile, ad affrontare una grande squadra come è l’Inter a cui Antonio Conte ha saputo dare, fin da subito, un’identita’. Dovremo fare una gara perfetta, una grandissima partita”. Beppe Iachini non ci gira troppo intorno, domani al “Meazza” servirà la Fiorentina migliore per provare a battere i nerazzurri e volare in semifinale in Coppa Italia. “Quando incontri squadre di questa qualità e di questa levatura, sul loro campo, devi fare una gara di personalità, di organizzazione di gioco e di atteggiamento importante”, ha aggiunto il tecnico viola, che darà spazio a Terracciano in porta e Ceccherini in difesa al posto dello squalificato Pezzella. Lievi problemi alla schiena ieri per Zurkowski, non ci sarà Castrovilli: il centrocampista effettuerà nelle prossime ore una serie di test specifici dopo il trauma alla testa subito sabato scorso. Per quanto riguarda invece le polemiche seguite a Inter-Cagliari e le possibili ripercussioni sull’arbitraggio di domani, Iachini ha ribadito di avere “grande fiducia negli arbitri perché sono molto preparati, validi e bravi. Non ho timori perchè è una partita importante sia per l’Inter che per la Fiorentina. L’Inter è una grandissima squadra ma sono convinto che chi verrà ad arbitrare sa che entrambe vorranno giocarsela, con le loro armi e con tutto quello che si ha e si può mettere in campo a livello di mentalità, organizzazione e atteggiamento”.

(ITALPRESS).