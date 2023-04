Casamicciola. Iaccarino: “Caremar nel porto? solo suggestione, raccolte le nostre sollecitazioni”

“Abbiamo ricevuto – si legge nel comunicato stampa diffuso – un verbale della riunione che si è tenuta ieri fra rappresentanti regionali e delle compagnie di navigazione sul problema dei servizi di linea nel porto di Casamicciola. Nel ringraziare il Presidente della commissione consiliare trasporti del consiglio regionale, ing. Luca Cascone, per la convocazione dell’incontro e per la trasmissione del verbale, dalla sua lettura emergono fatti decisamente interessanti”. Così si esprime Annalisa Iaccarino, candidata al consiglio comunale della lista “Per Casamicciola”, sulle risultanze di un incontro svoltosi presso la Regione Campania e legato alle ipotesi di implementazione del traffico passeggeri nel porto della cittadina termale. La Iaccarino è perentoria: “E’ stato chiarito che non ci sono le condizioni tecniche di navigabilità per l’utilizzo di traghetti veloci Caremar nel porto di Casamicciola, diversamente da quanto ipotizzato da qualcuno che, evidentemente, lancia suggestioni che non partono dalla realtà delle cose. Da venerdì 28 aprile, per quattro giorni la settimana, inizia finalmente il servizio Agata da Pozzuoli. Fra quindici/venti giorni il servizio diventerà giornaliero, accogliendo una nostra specifica proposta che, non si sa perché, se non avessimo insistito noi non sarebbe stata neanche presa in considerazione. Sappiamo bene che l’Agata non è un transatlantico. Ma al momento è meglio di niente”.

La candidata al consiglio comunale ha poi aggiunto: “La Snav si è detta disponibile a potenziare i servizi veloci in aliscafo, man mano che l’utenza crescerà. Questa crescita, del resto, è del tutto prevedibile visto che andiamo verso il periodo estivo. Resta da garantire un idoneo ormeggio per le corse di aliscafi in aggiunta a quelle già attive. La soluzione ipotizzata, cioè che venga utilizzato quello attualmente occupato in sosta diurna inattiva dal traghetto che svolge servizi commerciali, può essere valida. L’importante è che si decida rapidamente. Chiediamo chiarezza su questo. O altrimenti si prendano altre decisioni, come il differimento dei lavori previsti in una delle banchine di ormeggio. In conclusione, nelle condizioni date, si tratta almeno di prime risposte alle nostre sollecitazioni”.

Poi Annalisa Iaccarino conclude: “Continueremo a vigilare per il rispetto di questi impegni e perché siano posti in essere ulteriori atti (disponibilità degli ormeggi, veloce dragaggio dei fondali, potenziamento delle linee) per migliorare la situazione. Se fra qualche settimana si verificherà che l’utenza, nonostante queste iniziative, non sarà adeguatamente garantita, chiederemo alla Regione di attivare nuove azioni per il reperimento sul mercato di ulteriori mezzi auto/passeggeri destinati al porto di Casamicciola. Naturalmente occorre da subito emanare un nuovo piano orari che dia certezza agli utenti”.