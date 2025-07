“I volti dell’Africa”: l’arte di Felice Meo illumina Ischia con la sua potenza visiva e simbolica

Dal 6 luglio al 30 ottobre 2025, l’elegante cornice del Relais Corte degli Aragonesi di Ischia ospita una mostra d’arte che promette di toccare le corde più profonde dell’animo umano: “I volti dell’Africa”, personale dello scultore Felice Meo.

Un’inaugurazione ricca di emozioni

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 6 luglio 2025 alle ore 20:30, con ingresso libero. La serata sarà curata da Lisa Divina, e impreziosita dalla partecipazione della giovane attrice Francesca Franzese, allieva del corso di recitazione “Il tempo e lo specchio” diretto da Eduardo Cocciardo. L’evento vedrà anche l’intervento musicale del chitarrista Massimo Cancemi, che eseguirà brani originali tratti dal suo disco “Seimia”, accompagnando le opere con suggestioni sonore in grado di dialogare con le sculture esposte.

Arte che parla con il metallo e la memoria

Le opere di Felice Meo si distinguono per la loro profondità narrativa e l’inconfondibile linguaggio materico. Volti di donna, scolpiti con vigore e sensibilità, si rivolgono verso l’orizzonte, quasi alla ricerca del futuro. Sono icone di una femminilità arcaica e potente, ritratti di resilienza, maternità e fierezza, realizzati esclusivamente con metalli riciclati. È proprio nel riuso dei materiali che l’artista trova la sua forza espressiva: metalli abbandonati, dimenticati, riprendono vita, piegati sotto la fiamma e il martello, in una metamorfosi silenziosa e poetica. Come scrive il dott. Pasquale Scannapieco, “Felice raccoglie il ferro dimenticato e lo trasforma in voce, in gesto, in memoria. È un dialogo silenzioso con il mondo, una forma di resistenza che prende corpo nel metallo”. Queste figure non si limitano a essere oggetti estetici: sono totem moderni, capaci di evocare l’essenza di un continente e la nobiltà delle donne africane, “fiere come regine, dritte come alberi”.

Un inno alla donna africana

Le sculture, dai tratti marcati e dalle linee spigolose, incarnano una bellezza essenziale, dura come la terra rossa che rappresentano, ma allo stesso tempo vibrante di umanità. Sono madri, sorelle, guerriere, e portano su di sé i segni del vissuto quotidiano trasformato in arte. Le collane, le acconciature, gli ornamenti sono ricreati con dettagli meticolosi, dando voce a culture lontane e millenarie. “Queste opere non parlano, ma si ascoltano – continua Scannapieco – nel silenzio del ferro battuto si sente il battito di cuori antichi”.

Informazioni sulla mostra

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 19:00, fino al 30 ottobre 2025. È un’occasione unica per entrare in contatto con un’arte che non solo affascina l’occhio, ma risveglia la memoria collettiva e apre uno spazio di riflessione sull’identità, la bellezza e la dignità. Felice Meo ci accompagna in un viaggio nell’anima dell’Africa, trasformando scarti in sculture e materia in spirito. Un’esperienza da vivere con gli occhi, con le mani, e soprattutto con il cuore.

La recensione

C’è una fiamma che non brucia

di Pasquale Scannapieco

“C’è una fiamma che non brucia, ma plasma. Nasce nel cuore e si trasferisce alle mani, mani che sanno aspettare, ascoltare, domare. Così lavora Felice che raccoglie il ferro dimenticato, quello abbandonato, e lo trasforma in voce, in gesto, in memoria. E’ un dialogo silenzioso con il mondo, una forma di resistenza che prende corpo nel metallo.

Nel ferro spezzato e rinato tra le sue mani prende forma un canto antico. Un canto che arriva da terre rosse di sole e di silenzio, dove le donne camminano dritte come alberi, fiere come regine. Il ferro, freddo e duro, si piega docile sotto la fiamma e il martello, raccontando storie di resilienza, di maternità, di forza. Materiali di scarto diventano materia viva, perché nulla va perduto quando è la memoria a forgiarlo.

Ogni figura che nasce da questo gesto è un inno in metallo: alle donne d’Africa, alla loro bellezza statuaria, a volte severa come la terra che le ha generate. Le linee spigolose, i profili scolpiti con forza, sono il riflesso di una cultura che resiste, che trasforma la lotta per la sopravvivenza in dignità silenziosa. Il loro volto porta la nobiltà del quotidiano, la fatica del portare la vita sul capo e nel cuore. Sono madri, sorelle, guerriere, e l’artista le scolpisce come totem moderni, essenziali ma solenni.

Queste opere non parlano, ma si ascoltano. E nel silenzio del ferro battuto, si sente il battito di cuori antichi. Nelle sculture di Felice non si cerca solo l’estetica, si cerca l’anima. E la si trova”.