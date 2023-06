I Volti dell’Africa di Felice Meo in esposizione a Marino

Splendidi profili “d’Africa” svettano sulle bianche pareti dello storico Museo Civico di Marino. I Volti dell’Africa di Felice Meo hanno conquistato un posto di primo piano in una esposizione molto particolare creata ad hoc a Marino, città da sempre legata a Ischia.

“Oggi per me é una giornata particolarmente importante al museo”UMBERTO MASTROIANNI” – scrive Felice Meo – un incrocio tra arte e cultura. Grazie infine all’ideatrice della mostra l’ assessore turismo e spettacolo Roberta Covizzi, che con il suo amore per l’arte ha dato alla bella città di Marino un centro di scambio culturale importante con l’ isola d’Ischia”.

L’arte del nostro Felice Meo, unica al mondo per la sua leggiadria, e il suo saper trasformare gli elementi materiali in fulgide emozioni riscuotono sempre un grande successo di pubblico e di critica, con il grande merito di avvicinare sempre più persone al mondo dell’arte, un’arte da sentire, da toccare e da vivere emozionandosi sempre di più.