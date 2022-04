I VOLTI DEL VANGELO

SANDRA MALATESTA | Ho sempre pensato fin da quel suo “Buonasera” di avere finalmente un Papa uomo. Cosa significa? Uomo significa persona che può sbagliare, che sa delle debolezze umani, che non si lava le mani come Nerone, schiavo dei suoi successi e uomo mediocre, uomo che sa di un Dio che non ci mette nell’angolo ma che considera ogni cosa come importante. Ed eccolo il Papa stasera in TV a parlare e a spiegare i volti dei vangeli. Eccolo dire che ammira Giuseppe, che i vangeli cominciano con una donna che dice: “Eccomi si accetto” e dice che le donne considerate peccatrici non vengono credute quando dicono che Gesù è risorto.

Eppure il signore sceglie di rivelarsi tra le donne perché hanno coraggio compreso la sua mamma Maria. Il Papa racconta, con quel suo modo chiaro di dire, fa capire quanto una peccatrice come la maddalena lavando con le sue lacrime i piedi a Gesù intuisce che lui è Gesù e che la guarirà dentro e questo significa tanta fede. Gesù quando gli chiedono se devono lapidare l’adultera, si mette a scrivere con il dito per terra quasi a voler calmare quegli uomini assetati di sangue, ma loro non smettono e allora Gesù dice: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra” e piano piano quegli uomini vanno via e restano solo Gesù e la donna, cioè la misericordia e la misera.

Sentire il Papa raccontare le parabole che chi crede sa, mi ha fatto convincere ancora di più che credere nei Vangeli significa credere nella storia e Dio non è un personaggio della storia ma è il Signore che ci attrae con la sua grazia. Fin da bambina io ascolto con attenzione il vangelo e spesso la sera lo leggo. Alcune volte non lo capisco mi sembra ingiusto, altre volte spietato come quando il servo che spende le monete e non porta niente al padrone viene mandato via a morire.

Ma il Papa spiegando del figliol prodigo mi ha chiarito di colpo tutto. Non è facile far capire a due figli, uno che resta accanto al padre e l’altro che gira il mondo sperperando tutto per poi tornare a casa accolto con amore dal padre, perché si fa festa per il suo ritorno. Stasera il Papa mi ha fatto capire che in fondo il figlio che era rimasto non provava amore, ma aspettava solo ricompensa e non diceva mai padre, mai fratello. La logica di Gesù invece ci spinge a rallegrarsi per un figlio perso e ritrovato, cioè all’accoglienza e al perdono. E questa parabola insegna la misericordia e la speranza. Conclude con il buon Samaritano che è un peccatore ma che si ferma a soccorrere il locandiere picchiato a sangue dai briganti, mentre un parroco gli passa accanto e va oltre.

Il Samaritano è lui è Gesù che è pronto a sporcarsi le mani di sangue, a caricare il locandiere sul suo cavallo e a portarlo in una pensione. I vangeli devono regalarci lo stupore e farci sentire l’odire di Dio che ci sta passando accanto.Un lungo racconto che partendo dai vangeli è giunto a dirci che c’è un unico filo conduttore che deve guidare chi ha fede in lui in Gesù, ed è la Misericordia che deve renderci buoni dentro e pronti a capire, ad aiutare, a non giudicare, a non lavarci le mani, perché chi ha fede non è mai un mediocre, non cerca scuse, chi crede è pronto sempre per tutti lasciando spesso da parte se stesso.Cosi facendo l’uomo che crede spesso si stanca, spesso si ritrova a non essere capito, ma ha dentro una grande forza che rende il suo corpo impermeabile alle cattiverie e permeabile a tutto ciò che è amore speranza misericordia. Quasi una membrana semipermeabile che lavora per giungere a un equilibrio sui suoi due lati. Cosi Dio ci dice di andare diritti per la strada della fede sapendo che è una strada contorta ma sapendo anche che quelle curve saranno per tutti i credenti, la voglia di fare amando…Sandra