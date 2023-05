I vigili urbani di Forio salvano la vita di un bambino

I tanto vituperati vigili urbani di Forio si sono resi protagonisti di un intervento che rende invece pienamente merito al loro lavoro al servizio dei cittadini. Gli agenti della Polizia Municipale al comando del Ten. Col. Ing. Giovagiuseppe Iacono, infatti, si sono tempestivamente prodigati per salvare una giovane vita.

L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle ore 9.00, quando un’auto proveniente da Panza con a bordo un bambino che necessitava di urgenti cure presso l’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, ha attirato l’attenzione di una pattuglia. Immediatamente i vigili urbani, a sirene spiegate, hanno fatto strada all’auto per consentirle di non incontrare intralci nel traffico e raggiungere così il nosocomio in brevissimo tempo. Un intervento provvidenziale, che ha consentito di salvare la vita del ragazzino.

Sicuramente un gesto che rende onore al Corpo della Polizia Municipale foriana.