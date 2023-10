I vigili multano Nicola Lamonica e lui va su tutte le furie! Un’altra figuraccia per la partigiana Marianna: paga la multa e parcheggia dove si può!

Che storia ridicola! Sono di sinistra, partigiani e pretendono autorizzazioni ad personam e gestioni personali della sosta. Nicola Lamonica, papà della partigiana Marianna, e consigliera comunale di Forio, è stato multato per aver sostato in malo modo su Via Spinavola, la strada che secondo il volere dell’amministrazione di cui la figlia è esimio esponente, deve essere a senso unico.

Apriti cielo, l’82 enne esponente della prima repubblica e artefice dei peggiori sfregi non solo a Forio, ma anche alla comunità dell’isola (la lotta personale contro gli armatori a scapito dei diritti di tutti, ad esempio!), dopo essere stato multato per aver parcheggiato male l’auto fuori casa, aveva chiesto una deroga ad personam al comandante dei vigili dei Forio. Che, ovviamente gli ha rispsoto picche. “Parere negativo”.

Il papà della consigliera comunale e partigiana, in pieno stile, appunto, partigiano, è andato su tutte le furie e iniziato ad scrivere a desta e manca raccontando la storia. Che figuraccia per la consigliera comunale partigiana della maggioranza “fascista” di Forio (sono 10 su 17 i potenziali iscritti a Fratelli d’Italia in consiglio comunale). Fai più bella figura, fai pagare a tuo padre la multa e a non parcheggiare la sua Ford Fiesta in divieto di sosta! Le regole valgono anche per voi, partigiani, censori e fascisti nei modi di sinistra!