I velox a Ischia? Sono ancora pochissimi! | #4WD

Figli di papà che si atteggiano a professionisti e imprenditori e che, non appena limitata la loro libertà di scorrazzare alla velocità desiderata, minacciano fuoco e fiamme lasciando che la loro specializzazione in “tozza tozza” (specie quelli truffaldini inventati di sana pianta dai loro clienti-partner) venga fuori in tutto il suo splendore.

Pigri automobilisti e motociclisti che rivendicano la loro necessità di coprire velocemente le distanze in giro per l’Isola, giudicando incostituzionali certi provvedimenti adottati per pochi scalmanati (ma veramente pochi, poi?) che affollano le nostre strade e danneggiano la loro veloce ma civile condotta di guida.

Genitori sconsiderati che si preoccupano esclusivamente della prima multa ricevuta dal figlio e pagata senza possibilità del solito ricorso, pronti a firmare questa o quella petizione perché, alla fine, “nu palmo ‘a rasso ‘u c… mio, chi fotte fotte”, dimenticando che il rischio di una tragedia resta dietro l’angolo anche per loro.

Qualche autista di trasporti turistici, qualche tassista, qualche conducente di furgoni di spedizionieri locali, ma anche semplici mamme, tutti pronti a sostenere la tesi del “tengo ‘a che ‘ffa”; di conseguenza, nonostante tutto, si sentono autorizzati a sfrecciare, sorpassare e sostare esattamente come gli pare e fottendosene altamente della sorte del prossimo, come della propria.

Potrei continuare probabilmente all’infinito e il numero di esempi aumenterebbe a dismisura. Perché l’inciviltà stradale sull’isola d’Ischia è un fenomeno che non conosce né indirizzo specifico né età né classe sociale. E fin troppo spesso, da sempre e negli ultimi anni in particolare, ha mietuto vittime innocenti il cui sacrificio, insieme al dolore delle famiglie, è tuttora impunito.

I velox installati e in corso di installazione fino ad oggi? Sono ancora pochi, Ve lo assicuro! E spero vivamente che i sindaci dell’Isola, ai quali mai come su questo argomento sono totalmente solidale, non arretrino di un solo centimetro rispetto all’attuale intransigenza e alla necessità di bastonare i colpevoli.