I VECCHI DOPO. Fate i seri! Prima di parlare di “vaccinazione di massa” partendo dagli addetti al turismo, finite quella iniziata il 13 marzo e che non è ancora completata!

Gaetano Di Meglio | Da giorni, con puntualità e precisione, vi stiamo raccontato l’evoluzione della vaccinazione sull’isola d’Ischia. Un racconto senza veline, anticipando le sviolinate istituzionali e mettendo in evidenza l’assurda gestione di tutta la vicenda.

Chiariamola subito. Se mancano le dosi non è colpa dei sindaci e neanche di De Luca. Se si blocca un vaccino non è colpa né di De Luca né dei sindaci. Se, però, si va a rilento e non c’è nessuna particolare pressione locale, allora, è colpa dei sindaci che non si fanno sentire da De Luca e fanno gli scendiletto.

E così, mentre, a lato vi raccontiamo dell’assurda e illogica violazione del Palasport del Comune di Forio e la rabbia di Vito Iacono, quello che è opportuno dirci riguarda i nostri vecchi. I nostri nonnini, gli over 70 e gli over 80.

Perché c’è una contraddizione in termini che non può e non deve essere sostenuta.

Da settimane i nostri “decisori istituzionali”, come si dice oggi, ai atteggiano tra media nazionali e locali con comunicati stampa, post face book e quanto altro in loro possesso che a breve, partirà la vaccinazione massiva delle isole minori. Facciamo “Ischia Covid Free” o le “Isole Covid Free” è diventato un mantra ma la realtà dei fatti non coincide con le chiacchiere dei politici.

Una contraddizione in termini, come vi abbiamo detto, sostenuta dall’evidenza.

Vi racconto 3 testimonianze.

Il primo è un 78enne di Sant’Angelo, con diverse patologie invalidanti e che rientra anche nella categoria dei “fragili” che mi ha chiamato due mattine fa. “Direttore, attendo dal 13 marzo di essere chiamato per la vaccinazione. Ho 78 anni e lo sapete, anche molte domande. Sto chiuso in casa dall’anno scorso e ho paura”. E poi, “Ho vissuto una vita intera per la mia famiglia e la mia isola. Ho lavorato per 45 anni a Sant’Angelo e ora, sono fermo qui, a guardare fuori dalla finestra. E mi arrabbio. Non riconosco più il mio paese, non capisco dove sta andando e, soprattutto, direttore, fatelo per l’amicizia che avevo con suo Padre, ditegli che non è giusto che non sono stato ancora chiamato. Vanno in tv, parlano, mi confondo. Non so più cosa devo pensare”

L’altro racconto, invece, è un’accusa diretta a quanti al sistema ischitano.

Un brillante ed elegante 78enne di Barano d’Ischia. “Caro Gaetano, consentimi la confidenza in nome del ricordo piacevole che ho del giorno della tua nascita. Sono un 78enne regolarmente registrato sulla piattaforma regionale per la campagna anti-Covid in attesa di conoscere se, quando e dove potrò sottopormi alla somministrazione del vaccino e ti confesso che sono rimasto sconcertato quando alcuni giorni fa ho appreso dal tuo giornale che a Ischia si stava procedendo alla somministrazione del vaccino anti-Covid ai cosiddetti “termalisti”,che non ho ben capito chi sarebbero ma spero che il termine voglia identificare i lavoratori dipendenti da stabilimenti termali e non i gestori degli stessi,anche se ho il sospetto che in esso siano compresi gli “amici e gli “amici degli amici” di chi ha elaborato gli elenchi dei vaccinandi, visto che in tali elenchi, come riferito nell’articolo del tuo giornale, pare fossero inseriti nominativi”ad libitum”,sulla base di una previsione di una futura assunzione del personale senza conoscere né se né quando le relative strutture potessero riprendere l’attività, né tantomeno se quelle persone sarebbero state poi effettivamente assunte. Allora mi chiedo quale criterio di priorità abbia ispirato gli artefici di questa proposta e abbia convinto le autorità competenti ad accettarlo. Possibile che nessuno abbia pensato che prima di queste, ma certamente dopo i disabili e loro familiari, i soggetti con patologie invalidanti e loro familiari, gli over 80 e 70, ci sono categorie molto più esposte al rischio di contagio, quali i dipendenti di supermercati ed esercizi commerciali di generi di prima necessità, gli autotrasportatori e loro dipendenti, i taxisti, e sicuramente anche altre categorie che in questo momento mi sfuggono?Ti confesso che sono letteralmente indignato. Non ho parole! Anzi no,una parola ce l’ho per chi ha partorito questa sconcezza, per chi l’ha avallata e per chi l’ha resa possibile: VERGOGNA.”

La chiusura ha un profondo senso di rabbia: “Per quanto mi riguarda io continuerò ad aspettare il mio turno, fiducioso che nonostante questi trucchetti che qualificano solo chi li pone in essere, alla fine prevalga il sano senso civico della maggioranza degli italiani”.

La terza storia, invece, è una presa in giro del sistema Ischia. Quello che si atteggia ovunque con “Isola Covid Free”. La presa in giro di un’organizzazione composta da Regione, ASL e Comuni che si alimenta della sua stessa propaganda e lascia feriti sul territorio che, invece, avrebbero dovuto amministrare.

Questa volta mi scrive una giovane donna. Un’insegnante a cui è stata praticata la prima dose di Astrazeneca lo scorso 26 febbraio. Una dinamica 40enne, alle prese con figli, studenti e scuola.

“Caro Gaetano, sai se hanno iniziato la vaccinazione per gli over 70? Sono preoccupata per mio padre. Ho effettuato la prenotazione più di 3 settimane fa e ancora non sappiamo nulla. Parlano di vaccinare tutti ma gli anziani non sono ancora stati chiamati. Mi sembra assurdo!”

Ed eccoci alla contraddizione. Da settimane sentiamo di vaccinare tutti e non abbiamo ancora completato la vaccinazione degli over 80, degli over 70 e dei fragili? Assurdo!

Se l’intenzione è quella di vaccinare, prima di altri (sembre che questa sia una pratica giusta da perseguire!), i residenti delle isole, perché non destinare il massimo possibile alle isole! Perché iniziare la “sceneggiata” Covid Free con il completamento della vaccinazione degli over 80 e degli over 70. Non mi va di pensare che si scrive Covid Free ma si legge “I vecchi dopo”!

Fate i seri! Smettetela con le sceneggiate e completate le vaccinazioni dei nostri vecchi e dei nostri fragili. E usiamo la parola vecchi perché è l’unica che descrive bene il modo in cui state procedendo!

Prima di parlare di “vaccinazione di massa” partendo dagli addetti al turismo, forse è il caso di finire quella che abbiamo iniziato il 13 marzo e non l’avete ancora completata!