I vandali devastano il Manzoni e la “Security” incassa

Proseguono senza sosta gli atti di vandalismo sugli immobili comunali. Nonostante il grande impegno economico dell’ente locale che attingendo dai fondi pubblici paga l a vigilanza privata, ex scuole, ex municipi ed immobili comunali sono preda dell’azione distruttrice di ignoti. Nuove segnalazioni ci giungono dal Manzoni al Viale Paradisiello.

“ Non ne hanno lasciata una intatta sti bastardelli! Dovrebbero introdurre anche in Italia la legge del taglione , glie le zomperei le mani , vandali schifosi !!! IL MANZONI fiore all’occhiello delle scuole di Casamicciola , continua ad essere devastato da teppistelli viziati , eppure chi di dovere dovrebbe farsi solo un giro fuori al Paradisiello per beccarli! Che schifo , ma io mi chiedo come si può continuare a non mettere fine a questo scempio“ ci scrive Mamma Assunta .

Sono evidenti le inadempienze pubbliche, il flop della Security per la quale i casamicciolese spendono 34mila euro per pagare la Prestige di Frattamaggiore per fare quello che non ha fatto sin qui: Garantirè il patrimonio pubblico e prevenire atti di vandalismo agli immobili comunali

Un inutile affidamento a trattativa diretta alla Società PRESTIGE s.r.l. del servizio di “vigilanza attiva” presso le strutture comunali ed assistenza e controllo della sicurezza degli alunni in entrata ed uscita dai plessi scolastici .La Determina a contrarre semplificata è firmata dal tecnico Mimmo Baldino. Il terremoto e gli atti vandalici a giustificare l’esborso di danaro pubblico. Parliamo di ben 34 mila euro!La Prestige dovrà prevenire gli atti di vandalismo! Ciò che non ha fatto sin qui insomma, atteso che lo stesso incarico alla Prestige vene rinovato di anno in anno. Soldi buttati, basta guardare l vetrate del Manzoni. All’Ente fa capo, infatti, la tutela e la vigilanza degli immobili di sua proprietà, nonché la tutela e la sicurezza dei cittadini ed in particolare della popolazione scolastica, alla luce delle numerose segnalazioni pervenute al Comune su atti di inciviltà sui beni immobili inagibili a seguito del sisma del 21 agosto 2017 e precisamente i plessi scolastici (Manzoni, Ibsen, Lembo, San Severino) nonché la sede Comunale (Napoleon).

Tutta qui la testimonianza dell’inefficacia del servizio di vigilanza.

Non resta che sperare che almeno per quel che reta di questo 2020 quelli della Prestige salvino e tutelino quel che resta delle vetrate del Manzoni e qualche porta finestra del Napoleon senza enunziare tutto il resto. Ma, si sa, chi di speranza vive, disperato muore come la povera Casamicciola.