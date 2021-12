I vaccini anti-covid, arrivano in farmacia. A Piedimonte per combattere la pandemia

Ugo De Rosa | Sottoporsi a vaccino è, lo abbiamo imparato bene soprattutto in questi ultimi mesi, l’unica arma vincente per poter combattere il Covid19 (in questo caso) e porre un freno all’impennata di contagi che sta colpendo anche la nostra isola.

Non vi è pagina social o trasmissione televisiva che non dedichi, almeno una volta al giorno, un approfondimento alla tematica e non sottolinei l’importanza di procedere con la campagna vaccinale. Una campagna che sulla nostra isola ora può contare anche un punto vaccinale in più, dove sottoporsi a vaccino anticovid della casa farmaceutica Pfizer o Moderna.

Parliamo della Farmacia Isolaverde di Barano che, dal 25 novembre, offre l’opportunità di poter prenotare la prima, seconda e terza dose per il Covid19 con i vaccini Pfizer e Moderna. La prenotazione – si legge nell’avviso pubblicato – è aperta a tutti i cittadini maggiorenni e la somministrazione avverrò su appuntamenti in farmacia e sarà totalmente gratuita. Per effettuare la prenotazione sarà possibile recarsi in farmacia o chiamare allo 081906516”.

Ma non è il solo servizio “nuovo” offerto dalla fornitissima farmacia.

Presso la Farmacia Isolaverde di Barano, infatti, ci si può sottoporre a tamponi antigenici per il COVID dal lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 17:30 alle 19:30, sabato dalle 9:30 alle 10:30. E, dal 16 Agosto la farmacia Isolaverde aderisce al protocollo per il prezzo ridotto dei tamponi. Il costo sarà di 15 euro per i maggiorenni e di 8 euro per i minorenni. Il servizio verrà effettuato previa prenotazione con le seguenti modalità: attraverso il link https://farmaciaisolaverde.setmore.com, per via telefonica al numero 331 4277307 o direttamente presso la farmacia. I tamponi verranno effettuati presso la nuova sede ubicata in Piedimonte, Via Vincenzo di Meglio 25/A, 80070 Barano D’Ischia.

“In caso di positività al tampone il cliente è invitato a porsi in auto isolamento ed avvisare le autorità competenti per eseguire il tampone molecolare che confermerà o meno la positività.

In caso di negatività si ricorda che il tampone antigenico può dare casi di falsi negativi, pertanto, in presenza di sintomatologia e/o di contatti a rischio è opportuno ripetere il tampone dopo qualche giorno” raccomandano i responsabili.

Inoltre attraverso i propri canali social la farmacia Isolaverde fornisce anche ottimi spunti informativi su tematiche di fondamentale importanza, come ad esempio la morte cardiaca improvvisa e l’utilizzo di un defibrillatore che è presente all’esterno della Farmacia.

“Il cuore – si legge – ha una parte elettrica che serve per regolare il battito, quando questa parte elettrica non funziona bene, per cause genetiche, per malattie o altro, il cuore non è più in grado battere regolarmente, causando delle aritmie. Purtroppo a volte queste aritmie sono fatali, in quanto il cuore non è in grado di pompare più sangue al cervello, causando la morte in pochi minuti. La morte cardiaca improvvisa spesso non da segnali e può capitare a chiunque, dal giovane all’anziano e l’unico intervento possibile è l’utilizzo di un defibrillatore. Per renderci conto, parliamo di circa 50mila morti all’anno in Italia e che solo un caso su dieci non è fatale senza intervento medico.

Come dice il nome, il soggetto colpito crolla a terra improvvisamente, perdendo conoscenza. Esistono dei sintomi premonitori: sudorazione fredda; dolore toracico; difficoltà a respirare; agitazione; debolezza; senso di svenimento.

Cosa possiamo fare? Esistono dei dispositivi, chiamati defibrillatori automatici (DAE) , utilizzabili da chiunque in quanto sono semplici e sempre corredati di istruzioni chiare e intuitive, che si stanno diffondendo sul territorio.

A partire dal 15 novembre un defibrillatore automatico sarà a disposizione all’esterno della Farmacia Isolaverde.”