I turisti ritornano nei propri comuni di residenza. Anche due tedeschi

La nota stampa ufficiale dell’ASL – Entro sera i turisti ospitati nell’albergo in cui alloggiava il paziente positivo al Coronavirus torneranno nei propri luoghi di residenza. La misura sarà attuata grazie al lavoro della task force della Regione Campania del’ASL e dalla Protezione Civile nazionale. Il personale dell’Azienda Sanitaria ha lavorato per verificare le condizioni di salute di tutti gli ospiti e appurare che non vi fossero condizioni di sospetto contagio. I trasferiti – tra cui due cittadini tedeschi – non presentano alcun sintomo e si segnalano essere in soddisfacenti condizioni di salute.​