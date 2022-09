I territori si aprono al mare: al via la Naples Shipping Week 2022

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 il cluster marittimo internazionale si incontrerà in occasione della V edizione della Naples Shipping week. L’evento si sposterà anche sull’isola di Procida. Il presidente dell’Adsp Andrea Annunziata : “Riusciremo anche per quest’edizione a dare il giusto risalto al nostro sistema portuale”

Il porto sempre più protagonista dei territori del futuro. Parte il «Naples shipping week» che si terrà tra in più ambiti e realtà del golfo di Napoli dal 26 settembre al 1 ottobre. Nella ricerca di un rinnovato rapporto suo mare.

Di questo e di tanto altro si parlerà durante la «Naples shipping week» che quest’anno punterà molto su temi legati alla transizione ecologica. Durante la settimana del mare ci sarà modo di conoscere i progetti che l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale sta portando avanti, dal Pnrr alle Zes. Si parte proprio dall’elettrificazione delle banchine, passando per le colonnine elettriche fino ad arrivare ai pannelli solari. L’evento sarà di fatto un momento di confronto per la comunità marittima sulle novità in ambito shipping, logistica e innovazione tecnologica. La manifestazione è organizzata dal Propeller club Port of Naples e Clickutility Team ed è promossa dal Comune e dall’Adsp, con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

“Riusciremo anche per quest’edizione – ha avuto modo di sottolineare Andrea Annunziata, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale – a dare il giusto risalto al nostro sistema portuale ed avere la possibilità, nel corso dei numerosi incontri con i principali attori del cluster marittimo internazionale, di presentare le attività programmatiche dell’Ente sia in riferimento alle risorse del PNRR sia in riferimento allo sviluppo concreto delle ZES per una ripresa piena delle attività portuali e logistiche del Mezzogiorno e dell’intero Paese“.

La settimana un calendario di 40 eventi per gli operatori del settore, tra cui la 14esima edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, Main Conference della manifestazione; la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples shipping week, ospite del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio dell’archeologia industriale italiana. L’evento si sposterà anche sull’isola di Procida. «La Nsw – ha evidenziato Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Port of Naples – si conferma grande occasione di incontro del cluster marittimo, portuale e logistico. I numerosi eventi in programma confermano la centralità di Napoli nel panorama nazionale e internazionale del nostro settore». Tra i temi che saranno affrontati anche le difficoltà dovute agli eventi bellici. Oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster marittimo, la manifestazione offrirà eventi speciali e iniziative culturali aperti alla cittadinanza. In occasione della Nsw, approderà in città la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare che sarà visitabile dalla popolazione. La giornata d’apertura è stata dedicata al tema dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere attraverso la valorizzazione della cultura marittima della città e vedrà la partecipazione di Kitack Lim, segretario generale Imo-International maritime organisation, oltre a un confronto tra i sindaci di città-Porto nazionali e internazionali.