I soliti casamicciolesi, GiBì si smentisce da solo. Forse, però, non sa quello che firma

Gaetano Di Meglio | Sereni, non ci siamo ritrovati nell’incubo degli analfabeti funzionali, ma ci siamo svegliati e li abbiamo trovati al governo del paese.

Ieri, con un servizio che, volendo, poteva essere considerato “a favore” avevo commentato l’ultima ordinanza di Giovan Battista Castagna. Ne avevo colto l’unica differenza con quella dei comuni di Ischia, Serrara Fontana, Forio e Lacco Ameno, avevo volutamente ignorato che andava in conflitto con quella precedentemente varata dai sindaci dell’isola e avevo messo in fila tutte le scelte in solitaria del sindaco di Casamicciola.

Un ragionamento lineare che, però, poi, lo stesso sindaco e la sua amministrazione, in preda, appunto ad una crisi di alfabetismo funzionale, si sono impegnati ad emettere un comunicato stampa che smentisce quello che avevo scritto. Ovvero la loro ordinanza. E’ evidente che la confusione regna sovrana in quel di Casamicciola e che più del Coronavirus sia l’incapacità di comprendere le proprie azioni a dettare il tempo della politica locale.

«Il sindaco e l’amministrazione comunale di Casamicciola Terme smentiscono in maniera ferma e categorica i contenuti di un servizio giornalistico pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Dispari” – in prima pagina ed a pagina 3 – dal titolo “Fenomeno Gibì”. In particolare, all’interno dell’articolo si paventa la possibilità che il porto di Casamicciola possa rimanere aperto nel corso della settimana santa, consentendo così lo sbarco di turisti o proprietari di seconde case provenienti dalla terraferma. Per dare credito a questa fantasiosa tesi, si fa riferimento ad un passaggio dell’ordinanza sindacale n. 94 (firmata dal primo cittadino e pubblicata in data 7 aprile u.s., a scanso di equivoci), nella quale si rappresenta la necessità di effettuare una comunicazione preventiva al Centro Operativo Comunale almeno ventiquattro ore prima ed ottenere una successiva autorizzazione».

La fantasiosa tesi che il sindaco di Casamicciola prova a smentire è questa: “Con decorrenza dal 8 Aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020, ai fini di un controllo preventivo sugli effettivi motivi di assoluta urgenza e di necessità, tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con sbarco presso il porto di Casamicciola Terme o comunque si mettano in viaggio per raggiungere il Comune di Casamicciola Terme, devono comunicarlo, almeno ventiquattrore prima dell’ingresso sul territorio, preventivamente mediante chiamata al centralino COC presso l’Eli-Superficie al numero 081980157 nonché all’indirizzo coc.casamicciolaterme@gmail.com allegando la documentazione che giustifichi i motivi dello spostamento a supporto degli stessi”

Dove sia la fantasia c’è solo chiederlo ai politici di Casamicciola. Se il porto è “chiuso” e “nessuno può sbarcare” a cosa serve prevedere effettuare il “controllo preventivo sugli effettivi motivi”?

Se non si può sbarcare a Casamicciola perché si concede la possibilità a “tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con sbarco presso il porto di Casamicciola Terme o comunque si mettano in viaggio per raggiungere il Comune di Casamicciola Terme” di comunicarlo?

«E’ assolutamente fuorviante e malizioso il maldestro tentativo di voler far passare questo inciso come la volontà di volersi arrogare la pretesa di consentire in maniera “selettiva” l’arrivo a Casamicciola e dunque sul territorio dell’isola d’Ischia dove rimane assolutamente interdetto e vietato tassativamente lo sbarco a chi potrebbe pensare di venire a trascorrere dalla terraferma il ponte pasquale in un’abitazione di proprietà. La “preventiva autorizzazione”, è fin troppo evidente ma è a questo punto opportuno precisarlo, può al massimo riguardare nostri concittadini che ad esempio stanno facendo ritorno a casa dopo aver concluso un periodo lavorativo (marittimi, dipendenti di aziende che nel frattempo hanno interrotto l’attività, soggetti di ritorno da ospedali o strutture sanitarie ecc.).».

Gli analfabeti funzionali di Casamicciola che scrivono i comunicati provano a fare i furbi. Ma con scarso risultato.

L’ordinanza di cui avete già letto il punto numero 3, prevede al punto numero 1 questo passaggio: “Ai proprietari di seconde case sul territorio comunale e ai residenti, in esse non domiciliati abitualmente, o provenienti dal continente manchino da Casamicciola Terme da più di 48 ore, è fatto DIVIETO di ingresso nel territorio del Comune di Casamicciola Terme nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020.”

E’ chiaro che marittimi, dipendenti di aziende che nel frattempo hanno interrotto l’attività, soggetti di ritorno da ospedali o strutture sanitarie ecc non alcun collegamento con quanto ordinato dal sindaco di Casamicciola Terme con l’ordinanza N. 94 DEL 07/04/2020.

«Tra l’altro, possiamo confermare che allo stato – in ogni caso – nessuna richiesta del genere è pervenuta presso i competenti uffici. Si ribadisce una volta di più che non esiste alcuna “via Casamicciola” né tantomeno un’ordinanza difforme da quella varata dai Comuni di Ischia e Forio oltre che da Capri e Anacapri”

E’ fin troppo facile comprendere che il detto “fanatici e fessi” relativo al popolo di Casamicciola sia sempre più adatto.

Ischia e Forio (ma anche Lacco Ameno e Serrara Fontana) hanno emesso ordinanza relative ai “Ai proprietari di seconde case sul territorio comunale e ai residenti, in esse non domiciliati abitualmente” ma non hanno previsto nessuna possibilità di comunicare ed effettuare il potenziale “controllo preventivo sugli effettivi motivi”.

Il comune di Anacapri non ha emesso ordinanza relativa a “proprietari di seconde case sul territorio comunale e ai residenti, in esse non domiciliati”. Credo basti questo per capire che Giovan Battista Castagna si sia smentito da solo scrivendo un comunicato farneticante. Ma chi vive in pigiama non può pensare di parlare con chi indossa i pantaloni. Almeno il secondo si è svegliato, lavato e vestito!

«e dalle direttive regionali e nazionali. L’auspicio è che, in un momento già particolarmente delicato per la comunità casamicciolese ed isolana in genere, si voglia evitare in futuro di diffondere notizie prive di ogni fondamento in grado di creare turbamento nella pubblica opinione»

Questa è la ancora più farneticante conclusione del comunicato stampa di Giovan Battista Castagna. Il guaio non sono le “notizie prive di ogni fondamento” ma le ordinanze “prive di ogni fondamento”!