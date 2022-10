I soldi bianconeri non fanno la felicità | #4WD

La vergogna di cui ha parlato il presidente della Juventus dopo la disfatta israeliana non è altro che la presa di coscienza del fallimento fin troppo anticipato di un progetto ben più complesso, per quanto incomprensibile.

Ciononostante, se si prova ad analizzare il senso delle dichiarazioni di Andrea Agnelli, ci si rende conto che esso è schiavo con tanto di catene della politica societaria intrapresa negli ultimi anni a suon di ricapitalizzazioni. E quel che più colpisce è che quei soldi mal spesi e, soprattutto, i loro effetti consequenziali, fanno sì che proprio il bilancio sia il vero padrone del vapore bianconero.

Non è vero che la Juve non abbia mai esonerato nessun allenatore in corso d’opera, ma suo malgrado oggi è costretta a inghiottire Allegri, il suo stipendio plurimilionario e il suo calcio ormai stantio che tutti i tifosi detestano. Gli acquisti a parametro zero col cartello “FRAGILE” appiccicato sulla confezione (Di Maria docet), così come l’insistere su alcuni senatori ormai “passati di punto” come Bonucci e Cuadrado o su promesse palesemente mancate come Rugani e De Sciglio, mette oggi la Rube (pardon, la Juve) nelle condizioni di rivedere ancora una volta la rotta e, soprattutto, i conti che non tornano affatto.

Perché se è vero che, al netto delle cessioni, sono stati spesi oltre quattrocentocinquanta milioni di euro dal 2018 ad oggi, proprio non ci si spiega come mai il modello societario precedente, cioè quello che aveva conquistato proprio con Allegri in panca e Marotta al timone ben sette scudetti di fila e due finali Champions, sia stato totalmente sovvertito nel vano tentativo di consolidare anche lo strapotere economico, oltre a quello sportivo.

I soldi, nella vita come nel calcio, a quanto pare non fanno la felicità e in Casa Juve, negli ultimi tempi, non sanno neppure imitarla. Proprio come Cristiano Ronaldo, emblema di un drammatico nuovo corso in caduta libera ormai da oltre due anni e che, a meno di un’ennesima quanto improbabile resurrezione in stile araba fenice, sembra destinato a continuare fino a fine stagione.