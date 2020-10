I sindaci e l’ASL ci vogliono impauriti e all’oscuro dei dati

Gaetano di Meglio | L’inutilità dei nostri sindaci, se mai ce ne fosse bisogno, viene fuori questi mesi sempre di più. Sembra di vivere in una puntata di una serie tv dove la classe dirigente è infettata da una virus che li scimunisce.

Questa è una polemica che riprendo dopo averla portata avanti per tutti i mesi del lockdown. Perché dobbiamo essere tenuti all’oscuro di tutto? Perché i nostri sindaci non possono organizzarsi, con l’ASL e rendere noto quello che sia il punto della situazione?

Da giorni viviamo avvolti da questa nuova ondata di contagi e, nuovamente, siamo in balia dell’assenza di informazione. Perché? Perché ai comuni non interessa fare chiarezza su quella che è l’azione degli enti sulla nostra isola.

In molti sono preoccupati perché aumentano i casi. Giorno dopo giorno, con molti dubbi da parte nostra, la Regione Campania e la famosa taske force dirama il suo bollettino.

Ci sono due dati che, in questi giorni, mi sarebbe piaciuto avere sull’isola: quelli dei guariti. Sia quotidiano sia totale.

E’ mai possibile che dobbiamo restare all’oscuro perché l’ASL non vuole diffondere i numeri e perché i sindaci non vogliono chiedere chiarezza e trasparenza? Troppo impegnati a non disturbare il padrone? Troppo impegnati a fare i semplici portavoce di un’altra istituzione solo per non disturbare? Assurdo.

Una popolazione tenuta all’oscuro con i sindaci che ci hanno riportato indietro nel tempo. Quando il popolo non doveva sapere. O meglio, doveva solo avere paura. E tutti tacciono! Ahinoi.

Vogliamo sapere quanti sono i guariti!

Vogliamo sapere quanti sono i tamponi!

Vogliamo sapere quanti sono i positivi!