I sindaci con De Luca a Roma per dire “stronza” a Giorgia Meloni

Doveva essere una giornata da ricordare. E così è stata. Una giornata da ricordare per i sindaci dell’isola e non solo. Una giornata importate soprattutto per quei i sindaci che dovevano dare il segno politico e non solo di stare in scia a Vincenzo De Luca.

Ma questo 16 febbraio sarà un giorno da ricordare non per la riuscita della manifestazione voluta dal presidente della Regione Campania bensì per le esternazioni sopra le righe del nostro governatore. Una manifestazione che è stata “bacchettata” dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e che, poi, ha vissuto il momento di hype da notizia nazionale. E’ stata la reazione del presidente De Luca che sarà su tutti i giornali italiani.

Commentando le parole della Meloni “Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più” ha rintuzzato – giustamente la Meloni – alla manifestazione indetta da De Luca, il presidente ha perso il controllo: “Ma è tollerabile questo atteggiamento così? Ci sono centinaia di sindaci, che stanno qua, che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione. Lavora? Ma lavora tu, stronza”.

Questo siparietto prende la scena più di tutte le altre parole. Alla vigilia della manifestazione De Luca aveva detto «È chiaro che i nostri diritti li difendiamo non piegando la testa ma combattendo per il rispetto delle regole» con grido di battaglia Vincenzo De Luca, aveva convocato i sindaci per ieri mattina, a Roma, a partire dalle 11, in piazza Santi Apostoli, «contro il disegno del governo di autonomia differenziata», e «contro il blocco del Fondo sviluppo e coesione».

All’iniziativa sono stati invitati a partecipare «tutti i sindaci e gli amministratori del Sud». E con il governatore si è schierata anche l’Anci Campania, presieduta dal sindaco di Caserta, Carlo Marino.

Una manifestazione che è stata accompagnata dalle polemiche di diversi esponenti del centrodestra, che hanno contestato l’utilizzo – per una iniziativa di questo tipo – dei simboli istituzionali della Regione Campania e della stessa associazione dei Comuni che vede Irene Iacono, il sindaco di Serrara Fontana, quale responsabile delle isole del golfo di Napoli.

Punto centrale della manifestazione, oltre alla bocciatura dell’autonomia differenziata, è stato anche il blocco dei fondi di sviluppo e coesione: nel mirino del governatore è più volte finito il ministro Raffaele Fitto che nei giorni scorsi aveva incontrato una delegazione di sindaci del sud, un vertice concluso con una sostanziale fumata nera.

A commento della manifestazione, è intervenuto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino: “Oggi (ieri, ndr) insieme ai colleghi sindaci dell’isola e di tutta la Regione Campania in piazza Santi Apostoli a Roma per ribadire il nostro convinto no all’autonomia differenziale e per rivendicare lo sblocco delle risorse del fondo sviluppo e coesione. L’Italia è una ed indivisibile ed il sud deve essere messo in condizione di marciare alle stesse condizioni delle regioni del nord. È stato importante essere presenti per dimostrare compattezza, coesione e dignità su temi così importanti per le regioni del sud.”

Gli ha fatto eco il sindaco di Procida, il dipendente regionale Dino Ambrosino: “Per anni ci hanno martellato i timpani con la storia che erano illegittimi i Governi composti dai personaggi tecnici non eletti. Oggi il Governo dei politici eletti sbatte la porta in faccia ai Sindaci, i primi eletti del popolo, e a un Presidente di Regione, anche lui sì, eletto direttamente dal popolo.

Abbiamo avuto solo l’opportunità di interloquire con il Prefetto di Roma Capitale. Nella confusione del momento ho avuto l’occasione di poter fare parte della piccola delegazione ricevuta. Ho rappresentato le difficoltà del mio comune che per la prima volta dal 2015 è costretto ad anticipare cassa con risorse proprie pur di portare a termine le opere importanti per il paese. Una situazione insostenibile che non era mai capitata con tutti i Governi precedenti. Per parte nostra, noi ci stiamo alla mobilitazione. Il Sud ha bisogno delle risorse pubbliche per alimentare l’economia sana e per garantire ai cittadini una sanità adeguata ad una popolazione che chiede di mantenere i servizi necessari.”