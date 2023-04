I “segreti” dell’escavo del porto di Casamicciola: il “chi” e il “come”

Dagli atti del Comune di Lacco Ameno, capofila per gli interventi di ripascimento delle spiagge e difesa delle coste isolane, emergono interessanti dettagli sull’intervento aggiuntivo che riguarda il dragaggio del porto di Casamicciola. Rup dell’intervento è l’arch. Nicola Regine, responsabile del VII Settore del Comune di Forio. L’atto ora approvato dal responsabile dei lavori pubblici arch. Vincenzo D’Andrea fa riferimento alla ordinanza del commissario delegato di febbraio scorso contenente “Misure di semplificazione, accelerazione ed attuazione delle attività di caratterizzazione, progettazione, dragaggio e riutilizzo dei sedimenti del porto di Casamicciola Terme”. Ed ha ad oggetto i preventivi per l’“Attuazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale – Approvazione preventivi per Valutazione preliminare rischio bellico, carotaggi, attività di formazione campioni e analisi di laboratorio”; tutte attività appunto preliminari e propedeutiche all’escavo.

Si evidenzia «che tutte le attività di cui al presente atto aggiuntivo rivestono carattere di speciale urgenza e come tali devono essere programmate, eseguite e valorizzate; in particolare, per quanto concerne le attività di ingegneria e le altre attività intellettuali da espletarsi ai sensi del presente atto in sede di sviluppo degli atti propedeutici alla progettazione e degli elaborati progettuali stessi, si conviene l’applicazione di una maggiorazione per speciale urgenza pari al 33% dei corrispettivi…». Si specifica che le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno avvenire secondo il cronoprogramma dettato dall’ordinanza commissariale.

Un capitolo certamente interessante è quello dei corrispettivi, in particolare nel passaggio che specifica: «L’eventuale parte di corrispettivo “a misura” relativa alle attività di campo, rilievi, indagini e analisi di laboratorio attinenti la caratterizzazione ambientale dei sedimenti da movimentare sarà altresì adeguata, in diminuzione ovvero in aumento, sulla base delle effettive prestazioni effettuate a consuntivo dagli operatori economici individuati. Nell’ambito delle attività di cui al presente Atto Aggiuntivo n. 1, eventuali ulteriori prestazioni resesi necessarie per esigenze sopravvenute e/o per cause impreviste e imprevedibili saranno compensate applicando il criterio di analogia, ragionevolezza e proporzionalità». La realizzazione delle attività è stata affidata a un RTPS, un raggruppamento temporaneo di soggetti a cui verranno liquidate le competenze secondo le quote stabilite in sede di costituzione: “Proger” 26%, “Dinamica” 25%, “HS Marine” 21%, “Geonautics” 12%, “Finalca” 8%, “AD Progetti” 8%.

Al momento della sottoscrizione dell’atto erano già state eseguite le attività propedeutiche alla caratterizzazione ambientale. Per le altre, si procederà con acconti all’avvio e saldi al completamento, e si tratta della caratterizzazione ambientale, verifica preventiva ordigni bellici, prelievo dei campioni di sedimento aree portuali, coordinamento scientifico, attività di campionamento a mare nell’area di potenziale scarico, analisi dati e reportistica, analisi di laboratorio, progettazione PFTE-PD-PE (Emissione Unificata compresi Studi Idraulico Marittimi e Ambientali).

Conosciamo dunque i nomi degli operatori che formano il raggruppamento temporaneo. Che a sua volta ha affidato le attività di campo, rilievi, indagini e analisi di laboratorio attinenti la caratterizzazione ambientale dei sedimenti da movimentare ad ulteriori operatori economici. Nello specifico: la verifica preventiva degli ordigni bellici pre-caratterizzazione alla “Stes – Sub Technical Edil Service” di Bari; il prelievo delle carote di sedimento nelle aree portuali alla “Prisma” di Sant’Agnello; il coordinamento scientifico, attività di campionamento a mare nell’area di potenziale scarico, le analisi dati e reportistica alla “Stazione Zoologica Anton Dohrn” di Napoli; la preparazione dei campioni e le analisi di laboratorio alla “Bioscience Research Center” di Orbetello. Un gran numero di soggetti impegnati, finora solo per le attività preventive…