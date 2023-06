I segreti dell’accordo “sblocca condoni” di Legnini e Nuzzo

Gaetano Di Meglio | Pubblichiamo la parte operativa dell’accordo “sblocca condoni” firmato tra il Commissario alla ricostruzione Legnini, il soprintendente Nuzzo e i Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio per la gestione delle pratiche di sanatoria propedeutiche alla ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto del 2017.

«1. La trattazione delle pratiche di condono edilizio propedeutiche all’esame e alla definizione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati è orientata dai seguenti criteri generali:

a) ottimizzazione della leale collaborazione tra tutte le amministrazioni a vario titolo coinvolte;

b) massima circolazione e pronta trasmissione dei documenti e delle informazioni concernenti l’esame e la trattazione delle pratiche di condono; in particolare, i Comuni mettono a disposizione della Struttura commissariale e della Soprintendenza tutta la documentazione disponibile, provvedendo a evidenziare eventuali carenze documentali da integrare;

c) integrazione dell’istruttoria e della trattazione delle pratiche di condono nell’esame e nell’istruttoria dei progetti degli interventi di riparazione e di ricostruzione finalizzati alla concessione del contributo;

d) finalizzazione dell’esame della domanda di condono degli interventi abusivi, laddove essi risultino ammissibili, al recupero di valori paesaggistici compromessi o degradati con conseguente possibilità di dettare prescrizioni migliorative condizionanti l’approvazione di un progetto complessivo di riqualificazione urbanistica e paesaggistico-ambientale ai fini della concessione del contributo; a tal fine il parere reso dalla Soprintendenza contiene esplicita prescrizione degli interventi ritenuti necessari per il miglior inserimento delle opere abusive nell’ambiente circostante, al fine della riqualificazione architettonica degli immobili, valutata con riguardo ai caratteri della zona territoriale protetta in cui ricade;

e) unitarietà del procedimento: secondo quanto previsto nell’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, la definizione della domanda di condono avviene all’interno dell’apposita conferenza di servizi, in caso di esito favorevole dell’istanza si procederà contestualmente all’esame del progetto degli interventi di riparazione e di ricostruzione, alla successiva approvazione e alla concessione del contributo, anche nel rispetto delle linee guida per la ricostruzione approvate dalla Conferenza Speciale dei Servizi in data 19 giugno 2023. Si precisa che il progetto di riqualificazione paesaggistica sarà valutabile solo qualora il corredo documentale allegato all’istanza di condono sia tassativamente completo così come già previsto ed indicato nell’Allegato 1 del sopra citato Protocollo d’Intesa. Resta ferma la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni documentali nel caso in cui la pratica di condono dovesse risultare carente;

f) cooperazione con le parti private; soccorso istruttorio e diniego propositivo: in caso di carenze documentali, di incompletezza, di inidoneità degli elaborati progettuali, di necessità di apportare modifiche e integrazioni alle proposte progettuali, le Amministrazioni, ciascuna per quanto di sua competenza, provvedono, anche ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, a invitare la parte a provvedere alle necessarie integrazioni e modifiche, entro un termine breve a tal fine stabilito.

ACCELERAZIONE DELL’ITER

Articolo 3 (Finalità)

Il presente Accordo, secondo quanto enunciato nelle premesse, persegue le seguenti finalità, condivise dalle Parti:

accelerazione e speditezza del complessivo processo di ricostruzione, mediante definizione di modalità e criteri condivisi nella trattazione delle pratiche di condono edilizio propedeutiche all’approvazione dei progetti di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati;

sicurezza degli edifici e del territorio;

qualità architettonico-strutturale e della tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio;

miglioramento sismico finalizzato ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture;

sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico mediante l’utilizzo di materiali sostenibili ed eco-compatibili con l’ambiente territoriale ischitano;

semplificazione ed efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la definizione di forme di efficace coordinamento delle attività di rispettiva competenza della Struttura commissariale, dei Comuni e della Soprintendenza del territorio, con l’obiettivo di:

conseguire ogni utile e opportuna sinergia organizzativa e gestionale;

garantire il più rapido e immediato scambio delle informazioni;

definire e attuare meccanismi di condivisione dei percorsi istruttori sui progetti in modo da orientarne la redazione, sin dalle prime fasi elaborative, nella direzione di soluzioni coerenti con gli obiettivi di qualità della ricostruzione;

definire modalità idonee ad assicurare la massima diffusione, presso tutti gli uffici coinvolti, delle buone pratiche progettuali e amministrative in modo da guidarne e orientarne le istruttorie e le valutazioni di competenza in modo per quanto possibile convergente e omogeneo;

assicurare speditezza e semplicità procedurale alla gestione degli affari amministrativi e al disbrigo delle pratiche.

ESAME UNITARIO

Articolo 4 (Oggetto)

Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità dello svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune concernenti la gestione e la definizione delle domande di condono, con particolare riferimento:

a) all’articolazione della procedura nei diversi passaggi previsti dalla legge (esame della pratica, proposta comunale, acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 47 del 1982, decisione conclusiva), in linea con le previsioni dell’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022;

b) alla eventuale suddivisione, anche con un successivo protocollo d’intesa, dei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dalle pratiche di condono in diverse aree omogenee, al fine di favorire l’esame unitario delle pratiche di condono, anche con riferimento ad unità minima di intervento (UMI), tenuto conto ove possibile (intendendosi per interventi di lieve entità) della zonizzazione definita dal P.T.P. vigente, delle cartografie e degli studi geologici e sismici ad oggi elaborati dalla Struttura commissariale e dalla Regione Campania in preparazione del piano di ricostruzione, con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legge n. 109 del 2018, in corso di definizione;

c) all’individuazione di criteri generali che orientino l’esame delle domande di condono, anche secondo criteri qualitativi e dimensionali, così come previsti e indicati nel protocollo d’intesa per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria degli interventi edilizi abusivi in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale nella provincia di Napoli, sottoscritto a Napoli il 25 luglio 2001 tra la Regione Campania e la Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Regione Campania n. 2707 del 31 dicembre 2001;

d) all’individuazione di un ordine di priorità sugli interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione territoriale e la rinascita dei tre comuni dell’isola d’Ischia colpiti dal sisma del 2017.

L’articolazione della procedura è definita dall’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, recante “Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia”, nonché meglio specificate nel seguente articolo 5. La eventuale suddivisione dei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dalle pratiche di condono in diverse aree omogenee al fine di favorire l’esame unitario delle stesse, anche con riferimento ad unità minima di intervento (UMI), sulla base delle cartografie e degli studi geologici e sismici ad oggi elaborati dalla Struttura commissariale e dalla Regione Campania in preparazione del piano di ricostruzione, con valenza di piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legge n. 109 del 2018.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Articolo 5 (Procedura)

Ad esclusione delle fattispecie di più semplice, pronta e spedita definizione, per le quali la formazione del parere dell’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 47 del 1985, può agevolmente essere definita mediante l’ordinaria procedura di acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza da parte del Comune territorialmente competente, la definizione delle pratiche di condono avviene all’interno della conferenza di sevizi speciale preliminare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022 recante “Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia”.

Al fine della valutazione paesaggistica, allo scopo di assicurare la celerità dei procedimenti, preliminarmente allo svolgimento della conferenza dei servizi, il Comune, per il tramite della struttura Commissariale, dovrà trasmettere per ciascuna istanza alla Soprintendenza competente, la documentazione di cui all’art. 146 comma 7 del d.lgs. n. 42 del 2004, corredata dalla proposta di provvedimento e dal parere della compente Commissione locale del paesaggio;

La conferenza di servizi speciale decisoria costituisce di regola la sede per la trattazione e la decisione congiunta dei procedimenti per il rilascio o il diniego del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, previa la definizione della domanda di condono secondo la tempistica normativamente prevista, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, anche previa demolizione, dell’immobile danneggiato dal sisma, nonché per l’acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente. L’esame della domanda di condono avviene unitariamente all’esame del progetto preliminare di riparazione o ricostruzione sul quale potranno essere dettate apposite prescrizioni di misure e interventi migliorativi ritenuti idonei a superare eventuali criticità, a preservare o a ricostituire i valori paesaggistici eventualmente lesi dall’abuso.

Ai fini di cui al comma 2, le domande di condono che non abbiano già trovato definizione ai sensi del comma 1, prima parte, sono iscritte in apposite sedute istruttorie della conferenza di servizi preliminare, secondo quanto previsto nell’ordinanza commissariale di cui al comma 1, nelle quali le Amministrazioni competenti (il Comune, la Soprintendenza e la Struttura commissariale) esaminano il progetto preliminare semplificato, di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 17 del 2022, possono richiedere eventuali ulteriori integrazioni documentali anche in riferimento al progetto di recupero/ricostruzione e possono dettare specifiche prescrizioni per la presentazione del progetto definitivo di ripristino, consolidamento o ricostruzione dell’edificio, nei modi e nei termini di cui al citato articolo 6 dell’ordinanza n. 17 del 2022. Nel caso in cui la parte richiedente abbia ritenuto di presentare direttamente un progetto definitivo, ove la pratica, attraverso l’esame congiunto, risulti completa per essere decisa, le Amministrazioni competenti si esprimono ciascuna per quanto di propria competenza, contestualmente alla valutazione del progetto presentato, eventualmente dettando prescrizioni puntuali. In entrambi i casi la decisione sarà adottata nella successiva sessione della conferenza di servizi decisoria, sulla base di un progetto definitivo, o di una versione opportunamente integrata del progetto definitivo, redatto dalla parte tenendo conto delle indicazioni e con il recepimento delle eventuali prescrizioni migliorative dettate in sede di conferenza di servizi preliminare.

All’esito della conferenza di servizi e sulla base della determinazione conclusiva adottata dal Commissario, il Comune territorialmente competente provvede senza indugio al rilascio o al diniego dei titoli edilizi eventualmente necessari e, in caso di presenza di domande di condono, al rilascio o al diniego del corrispondente tiolo in sanatoria.

PERSONALE DI SUPPORTO AGGIUNTIVO

Articolo 6 (Strutture in condivisione)

Al fine di assicurare la più efficace attuazione della cooperazione istituzionale prevista dal presente Accordo, le Parti e, in particolare, la Struttura commissariale e la Soprintendenza, possono dare luogo, senza speciali formalità, ad appositi gruppi di lavoro misti per la trattazione congiunta delle pratiche e costituire, senza nuovi e ulteriori oneri a carico dei rispettivi bilanci, strutture temporanee in condivisione, anche ai sensi di quanto previsto nel comma 3. In particolare, i gruppi di lavoro di cui al periodo precedente possono procedere a un esame preliminare delle pratiche di condono in funzione di supporto alla programmazione dei lavori della conferenza speciale di servizi di cui all’articolo 6 dell’ordinanza n. 17 del 2022.

Il Commissario straordinario, al fine di fornire un ulteriore supporto tecnico-amministrativo alla Soprintendenza mediante l’impiego di apposito personale aggiuntivo, può disporre, in base alle previsioni degli articoli 18, commi 4 e 5, e 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, per l’individuazione di personale con profilo di architetto (laurea in architettura e specializzazione/dottorato in restauro e/o in materie riguardanti il patrimonio culturale e il paesaggio), o comunque in possesso di idonea professionalità, da adibire a attività di supporto per la fase istruttoria delle procedure di condono.

Il personale di cui al comma 2 può essere impiegato direttamente presso la sede della Soprintendenza, nell’ambito di appositi nuclei tecnici per costituire le strutture in condivisione di cui al comma 1, secondo le modalità esecutive più specifiche definite d’intesa tra il Commissario (o il funzionario delegato della Struttura commissariale) e il Soprintendente (o il funzionario della Soprintendenza a ciò delegato).

Il personale di cui al comma 2 può essere adibito, in corrispondenza del profilo professionale di ciascun addetto, nelle mansioni tecniche ed amministrative di supporto di volta in volta definite dal Commissario (o dal funzionario delegato della Struttura commissariale) e dal Soprintendente (o il funzionario della Soprintendenza a ciò delegato).

Articolo 7 (Riunioni periodiche di coordinamento)

Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente accordo, la Struttura commissariale, la Soprintendenza e i Comuni, tramite i loro rappresentanti qualificati, svolgono, laddove necessario, riunioni periodiche per esaminare problematiche di comune interesse, di carattere generale o relative a specifici affari o gruppi o tipologie di affari, per il migliore svolgimento in collaborazione delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza.

All’esito delle riunioni gli Uffici partecipanti, ove se ne ravvisi l’esigenza, possono formulare e rivolgere appositi quesiti e richieste di parere all’Ufficio giuridico della Struttura commissariale, al fine di dirimere questioni giuridiche o tecniche insorte nel corso del lavoro comune e del confronto sulle diverse tematiche esaminate.