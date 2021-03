I segni della Passione – La mostra

Il 2021 è l’anno della ripartenza, l’anno in cui quella luce in fondo al tunnel, che tanto abbiamo aspettato durante il 2020, diventa sempre più concreta. Siamo fiduciosi che il 2022 ci riporterà la normalità. Ma, fino ad allora, noi membri dell’Associazione Actus Tragicus di Forio abbiamo fortemente voluto inventare nuove strade per tenere sempre viva l’emozione, per dare nuova linfa alla manifestazione della Passione di Forio, tanto seguita ed amata dal pubblico, isolano e non. Perché un anno fermi si può stare, ma due no.

La voglia di collaborare e costruire, seppur a distanza, è cresciuta nei membri dell’Associazione e, come collegamento tra le passate edizioni e quella grandiosa che stiamo già preparando per il 2022, presentiamo quest’anno “I Segni della Passione”: una mostra itinerante, ma anche interattiva e social, di costumi, fotografie, elementi e oggetti scenografici, che raccontano l’evento. Abbiamo scelto di esporre soprattutto i costumi in modo da ammirarne i particolari, come mai durante la Passione.

Ci siamo avvalsi della collaborazione del noto filmaker Luca Ricci per il trailer della mostra, ma il suo apporto non si ferma qui: stiamo lavorando ad un docufilm della Passione di Forio, che possa mostrare l’essenza di questo imponente e stupendo spettacolo, che si ripete da oltre 30 anni.

I luoghi della mostra, superbe cornici di tutto questo, saranno la chiesa di San Gaetano, l’Oratorio dell’Assunta, la chiesa dell’Arc. di S. Maria Visitapoveri, l’ex Municipio e il Centro Storico di Forio. La mostra è patrocinata dal Comune di Forio e dalla Regione Campania ed in tutti gli spazi sarà garantito il rispetto della normativa anti-covid. Vi aspettiamo!