I sedicenti depositari | #4WD

Il gioco delle parti in politica lo comprendo bene. Ma quando si va troppo oltre non lo accetto e basta!

Mercoledì a Roma discutevo con un amico “di sinistra” sulle dichiarazioni e sulla scelta del Presidente del Senato di andare a Praga il 25 aprile per commemorare Jan Palach, vittima del comunismo. Il punto di vista del mio amico, persona normalmente colta e obiettiva, sosteneva la totale inopportunità di tale scelta e di alcune sue dichiarazioni, in quanto accostare il comunismo al fascismo in tale data era a suo giudizio totalmente fuori luogo. Così come riteneva che anche per la Meloni, l’aver semplicemente preso le distanze da “nostalgie” abbia rappresentato una formula troppo generica rispetto ad una presa di posizione netta contro il fascismo.

Non sono d’accordo e non lo sarò mai.

Con tutto il rispetto per quanto possa rappresentare il 25 aprile per molti italiani di buona volontà, credo che il concetto diffuso della considerazione di tale giornata sia totalmente distorto dalla mirata politicizzazione della stessa. Per cui, senza entrare troppo nello specifico di meriti e colpe di tutti -ma proprio tutti- i protagonisti della Resistenza, non sono minimamente disponibile a riconoscere patenti di primogenitura sulla titolarità di questa festa nazionale e del suo naturale monito alla pacificazione, specialmente quando chi vorrebbe arrogarsela non esita, nello stesso giorno e allo stesso tempo, a girarsi dall’altra parte canticchiando “Bella ciao” anziché prendere le distanze rispetto all’affissione dei manifesti a testa in giù di esponenti del governo di centrodestra o agli atti di vandalismo di certi estremisti di sinistra a Bologna.

Come per la cultura, nessuno -a destra come a sinistra- può sentirsi depositario della verità, della giustizia, della pace sociale e dei diritti civili. La nostra tanto agognata democrazia, quella per cui i nostri padri hanno dato tutto fino -talvolta- alla loro stessa vita, impone il rispetto assoluto delle idee altrui, pur non condividendole e pensandola in maniera diametralmente opposta. Il resto è presunzione allo stato puro!