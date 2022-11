I ragazzi -di Suor Edda- han bisogno di noi! |#4WD

Ischia torna alla ribalta delle cronache nazionali con l’indagine che ha portato all’arresto di una suora della “squadra” di Suor Edda De Bonis e all’allontanamento di quest’ultima e altre due consorelle dalla struttura del Pio Monte.

Pensare a maltrattamenti avvenuti in quel che un po’ tutti gli ischitani di buona volontà (e non solo) hanno sempre considerato come uno dei baluardi ischitani della carità e dell’altruismo, attraverso la cura, l’istruzione e la formazione di minori sfortunati sin dalla tenera età, sa veramente di incredibile. Eppure, oggi tutti noi che abbiamo sempre aiutato quella casa-famiglia nei limiti delle nostre possibilità, dobbiamo scendere a patti con una realtà investigativa che con i tempi che corrono, per forza di cose e a giusta ragione, dedica particolare attenzione alle tantissime denunce per maltrattamenti ai più deboli in tanti istituti di tutto lo Stivale, toccandoci così molto da vicino.

Come al solito, l’attenzione e gli sforzi degli immancabili stolti e leoni da tastiera, più che rivolgersi ai rischi del momento per i tanti ospiti della “casa” di Suor Edda che oggi perdono comunque il loro punto di riferimento, sono fortemente concentrati sulla denigrazione degli organi di stampa come il nostro, rei di aver riportato per primi la notizia sulla base dei comunicati ufficiali diramati dalle Forze dell’Ordine. Ma questo, ormai, non fa più specie!

Io, invece, sebbene amareggiato e deluso dalle motivazioni che hanno scaturito così gravi provvedimenti cautelari accendendo i riflettori sulla nostra Isola nel modo più sgradito possibile, vorrei invitare tutti a non accampare scuse per “chiamarsi fuori” dall’aiuto di cui quegli sfortunati bambini e ragazzi continuano a necessitare. Anzi, cerchiamo tutti di fare qualcosa in più proprio in questo momento in cui il loro sconcerto non diventi l’anticamera di nuovi, gravissimi ed immeritati disagi per tutti loro.

Quanto al mio innato garantismo, lasciamo che la Giustizia, lenta ed inesorabile, faccia il suo regolare -ma non sempre perfetto- corso.